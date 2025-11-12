Karol Nawrocki wręczył wyjątkowe odznaczenia. Popławska oburzona. "Nie mamy w Polsce zasłużonej Polki?"

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-11-12 10:14

Podczas wyjątkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Krzyż Kawalerski otrzymał m.in. aktor Adam Woronowicz. Jego koleżanka po fachu, Aleksandra Popławska, z goryczą zauważyła, że wśród uhonorowanych nie było ani jednej kobiety. "Nie mamy w Polsce zasłużonej Polki?" - dopytuje aktorka.

Artyści, dziennikarze i naukowcy odznaczeni przed prezydenta

11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, w Pałacu Prezydenckim odbyła się wyjątkowa uroczystość. Prezydent Karol Nawrocki wyróżnił sześć wybitnych osobowości.

11 listopada to najpiękniejszy dzień w polskim kalendarzu historycznym, na który pracowało pięć pokoleń Polaków. To oznacza, że dzisiaj w kontekście tej daty Polska dziękuje swoim najwybitniejszym obywatelom - mówił prezydent podczas uroczystości.

Order Orła Białego, najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymali pisarz Waldemar Łysiak oraz Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi.

Karol Nawrocki przyznał również Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. To prestiżowe odznaczenie nadawane przez prezydenta osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju państwa i społeczeństwa. W tym roku do odznaczonych dołączyli inżynier i astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, dziennikarz Przemysław Babiarz, fizyk profesor Konrad Banaszek oraz aktor Adam Woronowicz.

Aleksandra Popławska oburzona decyzją Karola Nawrockiego

Do wyboru prezydenta odniosła się Aleksandra Popławska. Aktorka z goryczą zauważyła, że wśród gronie wyróżnionych Polaków nie ma ani jednej kobiety! Swoimi przemyśleniami podzieliła się na Instagramie.

Dziś pan Nawrocki wręczał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski wielu zasłużonym Polakom min. Pisarzowi Waldemarowi Łysiakowi czy aktorowi Adamowi Woronowiczowi. A ja się zastanawiam czy nie mamy w Polsce ani jednej zasłużonej Polki? - napisała aktorka.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku prezydent Andrzej Duda w Dniu Niepodległości wyróżnił aż dwadzieścia osób. W tym gronie znalazła się tylko jedna kobieta, dziennikarka Agnieszka Romaszewska-Guzy. W 2023 roku na osiemnaście osób wyróżniono dwie panie - aktorkę Halinę Łabonarską oraz Omenaę Mensah za "wybitne zasługi w działalności filantropijnej i charytatywnej".

