Karol Strasburger ma 76 lat i 3-letnie dziecko. Myśli o kolejnym potomku?

Karol Strasburger znalazł swój sposób na szczęście. Aktor, mimo dość zaawansowanego wieku żyje pełną piersią. Układa mu się i na niwie zawodowej, i w mirze domowym, choć jeszcze kilka lat temu był w gorszej kondycji. Po śmierci drugiej żony nie planował układać już sobie z nikim życia. Jednak na jego drodze stanęła piękna Małgorzata. Serce amanta polskiego kina znowu zadrżało, różnica wieku nie miała żadnego znaczenia. Zakochani pobrali się i trzy lata temu na świecie pojawiła się ich córeczka Laura. Strasburger bardzo chętnie zajmuje się córeczką i angażuje się w życie domowe. Dziewczynka poszła już do przedszkola, wiec rodzice mają więcej czasu dla siebie. Czy w związku z tym planują kolejnego potomka? Aktor zapytany przez dziennikarzy Jastrząb Post o taką możliwość odpowiedział wprost, że nie chce mieć kolejnych dzieci.

Karol Strasburger, po odejściu żony, zaczął życie od nowa i został ojcem. Dziś wyznaje: Odjąłbym sobie z 30 lat, jakby się dało

Karol Strasburger zapytany o kolejne dziecko: "Może gdybym miał mniej lat"

Aktor przyznał, że uwielbia być ojcem Laury i chce wychować dziewczynkę z pełnym poświęceniem. Kolejne dziecko mogłoby to uniemożliwić. "Nie, nie ma. Na to jestem już za dorosły, a poza tym, ten olbrzymi proces wychowania dziecka, bierzemy na siebie, nie posiłkujemy się nikim obcym, nianią czy ludźmi, którzy nam pomagają, poza przedszkolem, do którego dziecko chodzi, że nie wyobrażam sobie, że mógłbym tę samą energię, te same nieprzespane noce poświęcać jeszcze raz na kolejne dziecko. (...) Może gdybym miał mniej lat. Chcę wystarczająco poświęcić ten czas jednemu dziecku, które jest fantastyczne, które uwielbiam, kocham, z miesiąca na miesiąc ta miłość ojcowska się potęguje, a nie myśleć np. że ja nie mam swojego życia" - zapewnił w rozmowie.

Karol Strasburger chroni córkę. Vlog Ewy Wąsikowskiej