Karol Strasburger nie zabrał żony na imprezę. Na Vip Crossa nie przyjechał jednak sam!

Już po raz szesnasty na torze Drive-Position w podwarszawskim Sękocinie odbyły się offroadowe zawody gwiazd o nazwie Vip Cross. W imprezie wzięli udział znani i lubiani, a wśród nich Karol Strasburger, który jako pomocnika tym razem wybrał przystojnego szwagra Bartosza. Panowie doskonale uzupełniali się na torze przeszkód, gdzie jedną z konkurencji była, m.in. jazda w alkogoglach, symulująca jazdę po alkoholu. Choć w zawodach biorą udział amatorzy nie ma tam taryfy ulgowej. - Bartek był moimi oczami. Wszystko jest jego zasługą - podsumował Strasburger współpracę z bratem żony. - Będę jego oczami zawsze jak będzie tego potrzebował – dodał Bartek. Widać, że doskonale się dogadują, a na koniec przybili sobie piątkę.

Kim jest szwagier Karola Strasburgera?

Bartosz Weremczuk, brat Małgorzaty Strasburger jest znanym i cenionym detektywem. Również jest osobą publiczną, często udziela się w mediach. Niegdyś porównywano go do Krzysztofa Rutkowskiego, co Bartkowi nie do końca się podobało. Prowadzi własną agencję detektywistyczną.

Karol Strasburger chroni córkę. Vlog Ewy Wąsikowskiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.