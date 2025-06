Karolina Gilon, prezenterka i influencerka znana z programów telewizyjnych oraz aktywności w sieci, podzieliła się z fanami nowym rozdziałem swojego życia. Po wielu latach intensywnej pracy w show-biznesie postanowiła stworzyć dla siebie przestrzeń, która będzie jej prawdziwym azylem. Wybrała miejsce z dala od zatłoczonego centrum – tam, gdzie jest natura i cisza.

Zobacz też: Miszczak pod rękę z Gawryluk na imprezie "Halo tu Polsat"! Sensacyjne doniesienia

Nowe mieszkanie Karoliny Gilon znajduje się na obrzeżach miasta – nieco na uboczu, ale wciąż z dogodnym dostępem do miejskich udogodnień. To przemyślana decyzja gwiazdy, która ceni równowagę między zawodowym tempem a prywatnością. Projekt wnętrza przygotowała architektka wnętrz, którą Gilon nieustannie się zachywca.

Zobacz też: Groza w domu Karoliny Gilon. Ataki paniki, stany lękowe, ryk i wycie! W końcu wywaliła koty

Wnętrza będą łączyć nowoczesny minimalizm z ciepłem domowej atmosfery. Królują jasne barwy, naturalne tkaniny i eleganckie dodatki. Drewno, delikatne pastele, złote akcenty i funkcjonalność – wszystko współgra z osobowością Karoliny i jej potrzebą spokoju.

Zobacz też: Karolina Gilon ujawnia intymne szczegóły połogu: "Chodziłam okrakiem po domu jak pingwin, płacząc"

Szczególne wrażenie robi salon z panoramicznymi oknami, dzięki którym do wnętrza wpada dużo naturalnego światła. Kuchnia została zaprojektowana z myślą o codziennym komforcie i spotkaniach z bliskimi, a sypialnia – jako miejsce pełnego wyciszenia. Życie jak w Madrycie!

Wymarzone mieszkanie in progress... jak najdalej od centrum, ale nadal w mieście. Lasy, cisza, czyli coś, co mam w mojej mazurskiej krwi. Can't wait, a Wy? Team centrum czy team obrzeże miasta? Dziękuję @mkinga_interiors za cudowny projekt! Jesteś najlepsza! - czytamy we wpisie Karoliny Gilon.