Karolina Pajączkowska miała wypadek przez policjanta! Auto skasowane!

Joanna Opozda odsłoniła wiele w panterkowym bikini! Co za figura!

Paweł Gabor nie żyje. Poruszające pożegnanie 26-letniego aktora. Łzy same cisną się do oczu

Pajączkowska ucierpiała w poważnym wypadku!

Karolina Pajączkowska właśnie podzieliła się tragiczną wiadomością. Ucierpiała w wypadku, jej auto zostało doszczętnie skasowane, a wszystko to przez policjanta, który według jej słów, od razu przyznał się do winy. Co się stało?

Pajączkowska w wypadku straciła wymarzone auto

Znana polska dziennikarka podzieliła się z fanami na bieżąco tragicznym wydarzeniem. Na szczęście ona sama nie ucierpiała na zdrowiu, ale z jej auta dosłownie nic nie zostało. Jak się okazuje, Karolina Pajączkowska była o krok o zakończenia spłaty leasingu wymarzonego samochodu. Nic dziwnego, że teraz "chce jej się ryczeć".

Na zdjęciach w naszej galerii zobaczysz kompletnie zmiażdżone czerwone cudo motoryzacji, które było wyraźnie wypieszczone przez dziennikarkę. Niestety, teraz Pajączkowska opłakuje stratę. Co dokładnie się stało?

Pajączkowska: "Policjant skasował moje auto"

Polska Policja wjechała we mnie na prostej drodze! Policjant skasował moje auto, ,,bo się zagapił". Na drodze dwupasmowej postanowił z prawego pasa skręcić w zatoczkę parkingową. Jak? - bez kierunkowskazu! Bez zatrzymania się i spojrzenia w lusterko! Wjechał we mnie z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę! Ja wjechałam w inne auto, które stało w zatoce parkingowej, więc zniszczone są trzy auta.

Pajączkowska zapłakała nad stratą

Na wideo, zamieszczone przez Pajączkowską na jej profilu na Instagramie, widać, że policyjny radiowóz także został uszkodzony. Udało jej się uwiecznić także chwilę, w której policjant spisywał protokół z miejsca wypadku. Zapłakana dziennikarka żaliła się, że za dwa miesiące miała zakończyć spłacanie leasingu.

To wy, podatnicy, zapłacicie za tę szkodę! Ja zaś stracę kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo moje bezkolizyjne auto będzie od teraz już zawsze powypadkowym... Za dwa miesiące miałam spłacić leasing mojego auta i miało w końcu być tylko moją własnością. Chce mi się ryczeć - napisała na zdjęciach zniszczonego auta Pajączkowska. Pracujesz i odkładasz na coś kilka lat. W jednej sekundzie służby, które miały zapewniać Ci bezpieczeństwo, niszczą Twoją własność i rzucają "zdarza się, wyklepie się". Brak mi słów.

Karolina Pajączkowska była dziennikarką jako dziennikarka TVN24, w 2019 r. przeszła do TVP Info. Dziś dziennikarka nagrywa autorskie materiały filmowe dla "Super Expressu" i spełnia się jako podróżniczka i influencerka.