Karolina Pajączkowska przeżywa koszmar. Jej syn trafił do szpitala. "Sprawa jest poważna"

Na kilka dni przed świętami syn Karoliny Pajączkowskiej trafił do szpitala. Dziennikarka wyznała, że chłopiec zachorował nagle. Dopiero teraz udało się postawić właściwą diagnozę. Okazało się, że jest to choroba trudna do wykrycia.