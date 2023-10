Mało kto to wiedział

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to najbardziej gorąca para w polskim show-biznesie. Obydwoje sporo w życiu przeszli - aktorka znana z serialu "M jak miłość" przez 14 lat była żoną Marcina Hakiela, a prezenter TVP 24 lata był mężem Pauliny Smaszcz. Pod koniec 2022 roku Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski się zaręczyli. W lipcu fani aktorki dostrzegli niepokojący sygnał. Chodziło o brak pierścionka zaręczynowego u palcu aktorki. Na szczęście nic nie wskazuje na to, że para przechodzi jakiś kryzys. Mało tego, coraz częściej mówi się, że wkrótce odbędzie się ślub zakochanej pary. Pojawiły się nawet podejrzenia, że Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski są już po ślubie! Wszystko przez przedmiot, który aktorka ma palcu! "Czy na palcu to obrączka? Czyżby ślub się jednak odbył? Media zwariują, jeszcze ciąża i będzie sensacja roku. A Paulinę z tancerzem skręci" - pisali internauci cytowani przez portal Pomponik.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z wakacji Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego