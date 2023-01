Wiktoria Gąsior z "Hotelu Paradise" trafiła do szpitala psychiatrycznego. "To było PIEKŁO"

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Para znana była początkowo ze wspólnego prowadzenia popularnego "Pytania na śniadanie" wkrótce okazało się jednak że to coś więcej jak tylko praca. Kasia Cichopek rozstała się z mężem, wybitnym tancerzem Marcinem Hakielem i publicznie wyznała miłość partnerowi z TVP. Od tego momentu Cichopek i Kurzejowski są razem nie tylko w pracy ale i w życiu prywatnym.

Jak na celebrytów przystało, para regularnie dzieli się się urywkami życia prywatnego w mediach społecznościowych. Ostatnio redaktorzy Cichopek i Kurzajewski skrupulatnie relacjonują swój pobyt w pięknej Jordanii, o ich pielgrzymce śladami Jezusa, możecie przeczytać TUTAJ. Po zakończonym wyjeźdźcie postanowli go podsumować, widzowie mogli zobaczyć między innymi jak Kasia smaruje swoje piersi błotem. - Mówcie do mnie YourMud-jesty. Kolejny punkt na trasie naszej jordańskiej wycieczki - Morze Martwe. Błoto z tego morza to naturalny kosmetyk. Pielęgnuje, koi i leczy dzięki bogactwu minerałów. Ktoś z Was próbował kąpieli błotnej? - relacjonowała Cichopek

Jak to wyglądało, możecie zobaczyć w poniższej galerii: