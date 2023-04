Kasia Cichopek w fantastycznej sukience z sieciówki. Na ten ciuszek może sobie pozwolić każda fanka. Ale jest pewien szkopuł

Małgorzata Rozenek wkręcona w oszustwo. Apeluje do fanów: "Nie klikajcie w te linki!"

Każda fanka Kasi Cichopek, która chciałaby choć raz poczuć się jak jej idolka, ma teraz na to szansę. Celebrytka zaprezentowała się w wyjątkowej stylizacji, na którą może sobie pozwolić niemal każda kobieta. Aktorka wybrała się do kwiaciarni po ukochane róże. Na tę okazję założyła prostą, a jednocześnie rewelacyjną kieckę, która jak się okazuje pochodzi z sieciówki i jest dostępna w takiej cenie, że niemal każdy może sobie na taki wydatek pozwolić. To zupełne przeciwieństwo trendu, za którym całkiem niedawno podążyła gwiazda. Wtedy miała ze sobą aż dwie torebki na raz, każda markowa, droga i właściwie niedostępna dla fanek.

Chcesz wyglądać jak Kasia Cichopek? Aby kupić tę sukienkę wystarczy niewiele ponad stówkę

Sukienka ma bardzo klasyczny fason z plisowaną spódnicą o długości midi, gładką góra i odcinającym się w talii paskiem. Uszyta jest z elastycznej tkaniny, dzięki czemu świetnie się układa na sylwetce. Dostępna jest w 7 kolorach, więc jeśli ktoś nie przepada za tak pasującym Kasi amarantowym różem, może wybrać coś w spokojniejszych barwach, na przykład beżu, czerni, błękicie czy butelkowej zieleni. Co najlepsze - sukienka kosztuje niewiele ponad 100 zł, z kodem promocyjnym dokładnie 104,49 zł. Jest jednak jedno ale, dostępna jest jedynie w rozmiarze S, co oznacza, że będzie pasować tylko na osoby o tak filigranowej budowie, jaką pochwalić się może prezenterka.

Pod postem wysyp komplementów. Fanki zachwycone stylizacją Kasi

Pod postem celebrytki pojawiło się bardzo wiele pochlebnych komentarzy. Fanki zachwycały się nie tylko sukienką, ale także figurą i fryzurą aktorki: "Kwiaty jak kwiaty, ale Pani kreacja i figura są obłędne!", "Pięknie pani wygląda", "Pani Kasiu pani jest jak róża piękna", "I sukienka i kolor! Genialnie". To tylko niektóre z komentarzy. Stylizacje Kasi często budzą sporo emocji, a fanki z uwagą śledzą każdy element garderoby każdy dodatek, nawet tak drobny jak piękny pierścionek na jej palcu.

Zobacz galerię: Kasia Cichopek i nowa partnerka Hakiela. Obie zachwycają figurą!

