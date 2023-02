Katarzyna Cichopek zmieniła chyba nieco podejście do życia, odkąd związała się z Maciejem Kurzajewskim (50 l.). Kiedy tylko ma przerwę w nagraniach nowych odcinków "M jak miłość" oraz mniej dyżurów na planie "Pytania na Śniadanie", wybywa z ukochanym za granicę, by poznawać nowe miejsca i zdobywać podróżnicze doświadczenia. Ostatnio relacjonowała, jak m.in. Anną Muchą szusuje, a teraz wrzuciła zdjęcie, jak relaksuje się przy filiżance kawy we włoskim miasteczku. Widoki w tle piękne, ale na pierwszym planie on... pierścionek zaręczynowy!

Katarzyna Cichopek delektuje się kawą. Fani patrzą na pierścionek! "Przepiękny"

Katarzyna Cichopek być może chciała uwiecznić na zdjęciu moment wypoczynku, jednak całe show skradła błyskotka na jej palcu.

- Przepiękny pierścionek!

- Nie chodzi o widoki, tylko o pierścionek! - piszą podekscytowani fani.

Gwiazda, która do tej pory nie chciała za bardzo komentować swojego życia prywatnego, takimi zdjęciami tylko prowokuje internautów oraz media, by do tego życia zaglądać i o nie pytać. Czy już niebawem faktycznie sformalizuje związek z Maciejem Kurzajewskim? Jedno jest pewne, na wszystkich zdjęciach widać, jak głębokim i prawdziwym uczuciem się darzą.