Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski: Wydadzą milion złotych na remont domu?!

Maciej Kurzajewski po rozwodzie z Pauliną Smaszcz (50 l.) i wyprowadzce synów został sam w wielkim domu. Zamieszkała z nim jego mama Teresa Kurzajewska (75 l.). Teraz przeprowadzi się tam też jego ukochana Kasia Cichopek. W domu pojawią się także dzieci aktorki, Helenka (9 l.) i Adam (13 l.). Dziennikarz zapewnia, że dla nikogo nie zabraknie miejsca.

– Każda z osób, które kochamy, znajdzie tam swoje bezpieczne, komfortowe miejsce do mieszkania – zapewnia w rozmowie z „Super Expressem” prowadzący „Pytanie na śniadanie” i „Gigantów historii”.

Remont w czasach drożyzny i galopującej inflacji to spore przedsięwzięcie. Ceny materiałów budowlanych ostatnimi czasy mocno poszły w górę. Para z pewnością zdecyduje się na co najmniej trzy łazienki – jedną dla siebie, drugą dla mamy, a trzecią dla dorastających dzieci. Będzie też osobne WC. Sporo z budżetu pochłonie też kuchnia. Kasia z pewnością będzie chciała mieć dużo przestrzeni do eksperymentów kulinarnych. Niewykluczone, że postawi nie tylko na meble pod wymiar z najnowocześniejszymi sprzętami AGD pod zabudowę, w tym porządny ekspres do kawy, lecz także na modną wyspę z kuchnią.

Sypialnia z garderobą to też spory wydatek. Zakochani wyremontują także salon, przedpokój, schody i zaaranżują pokoje dla pociech Kasi oraz dla gości, odświeżą pokój pani Teresy. Mając na uwadze zmiany, nie pożałują grosza na wymianę instalacji elektrycznej i hydrauliki. Wszystko będzie z górnej półki, a w aranżacjach pomoże zawodowy projektant.

Ile będzie kosztował remont willi Kurzajewskiego i Cichopek? Mowa o ogromnej sumie

Jak udało nam się dowiedzieć od pracownika jednej z warszawskich firm budowlanych, za takie luksusy trzeba będzie słono zapłacić. Fachowiec oszacował, że Kasia i Maciej na remont trzykondygnacyjnej willi mogą wydać nawet milion złotych! Choć górnej granicy tak naprawdę nie ma.

Na szczęście oboje mają dobrą pracę i na zarobki narzekać nie muszą. Zapytaliśmy prezentera, czy remont mocno nadszarpnie jego kieszeń.

– Wybraliśmy taki wariant, pewnie jak większość z naszych rodaków w dzisiejszych czasach, którzy planują remonty swoich domów i mieszkań, by był jak najbardziej praktyczny. Abyśmy nie musieli podchodzić do tego z pewną rozrzutnością, a tak, by każda złotówka wydana na to przedsięwzięcie była możliwie jak najlepiej wydaną złotówką. I by efekt był najlepszy, jaki tylko może być – opowiada nam Maciej.

Więcej w materiale wideo na se.pl

Koszty remontu i wyposażenia:

Trzy łazienki i osobne WC – 150 tys. zł

Sypialnia oraz garderoba – 150 tys. zł

Salon z jadalnią (kanapa, telewizor, oświetlenie, meble) – 120 tys. zł

Kuchnia – 160 tys. zł

Pokoje dla mamy, dzieci i gości – 190 tys. zł

Przedpokój – 30 tys. zł

Robocizna z wymianą instalacji elektrycznej i hydraulicznej – 150 tys. zł

Nieprzewidziane wydatki – 50 tys. zł

