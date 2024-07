Kasia Kowalska została obrabowana. Ktoś włamał się do jej domu

Co za zmiana!

Kasia Kowalska została obrabowana. Jak donosi serwis Świat Gwiazd, do domu piosenkarki dostał się włamywacz. Do przestępstwa doszło 30 maja, w Boże Ciało, ale dopiero teraz sprawa została nagłośniona. Na szczęście nikomu nic się nie stało - ani Kowalskiej, ani nikogo z jej bliskich nie było wówczas w budynku. Wiadomo, że złodziejowi udało się dostać do sejfu.

- Kasia Kowalska padła ofiarą złodzieja. Wieczorem zamaskowany człowiek, którego uchwyciła zamontowana przed domem kamera, wtargnął na posesję piosenkarki w Boże Ciało, dokładnie o 20.30, a następnie włamał się do jej domu i potem do sejfu. Nie wiadomo na razie, jak do tego doszło – zdradziła serwisowi osoba z otoczenia gwiazdy.

Włamanie do domu Kasi Kowalskiej. Co na to gwiazda?

Wydarzenie mocno odbiło się na piosenkarce, dla której do tej pory dom był bezpieczną przystanią i oazą spokoju, gdzie z chęcią wracała po dniu wypełnionym pracą.

- Kasia jest roztrzęsiona, do dzisiaj nie może się pozbierać, bo ktoś naruszył jej przestrzeń i sprawił, że nie czuje się już bezpiecznie we własnym domu! – powiedział informator Świata Gwiazd.

Dodał, że sprawą zajmuje się policja. Co ciekawe, w mediach pokazano też zamaskowaną postać włamywacza. Mężczyzna nadal jest poszukiwany.

- Szczęście w nieszczęściu, że nikogo w domu wtedy nie było. Ona zgłosiła sprawę na policję na Rydygiera w Warszawie. Wizerunek złodzieja został upubliczniony. Ma nadzieję, że uda się go złapać. Zdjęcia z monitoringu wysyła wszystkim znajomym i sąsiadom: "Ku przestrodze", tak pisze w wiadomościach – dodała osoba z otoczenia gwiazdy.

Co ukradziono z domu Kasi Kowalskiej?

Z informacji, które trafiły do mediów, wynika, że złodziej dostał się do sejfu piosenkarki. Jednak ani gwiazda, ani osoba z jej otoczenia, która opowiedziała o włamaniu, nie zdradziły, co zginęło. Sprawą zajmują się właściwe organy.

Kasia Kowalska postanowiła zadbać o bezpieczeństwo

Jak donosi serwis Jastrząb Post, dom Kasi Kowalskiej został już dodatkowo zabezpieczony, by zapobiec ewentualnym kolejnym włamaniom.

Kasia Kowalska ujawnia sekret młodości i urody