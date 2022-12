Kasia Warnke rozstała się z mężem, a teraz całuje się z kobietą

To będą piękne uroczystości!

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski przed lata tworzyli bardzo udany związek. Niestety na początku października ogłosili swoje rozstanie. Nie podali jednak powodów swojej decyzji. Jak informował "Super Express" po równo podzielili się opieką nad trzyletnią córką Helenką. Udało im się również utrzymać dobre relacje. Fani Kasi i Piotra bacznie obserwują co dzieje się w ich życiu. Każde z nich zaczęło układać swoje życie na nowo. Piotr widywany jest w towarzystwie pięknej blondynki o imieniu Natalia. Pod koniec listopada aktor i znana neurobiolog widziani byli podczas spaceru oraz wspólnego obiadu na warszawskim Mokotowie, gdzie nie szczędzili sobie czułości.

A co dzieje się u Katarzyny Warnke? Czy układa sobie życie na nowo? Jak na razie gwiazda nie jest widywana w towarzystwie żadnego mężczyzny. Wszystko wskazuje na to, że skupia się na pracy. Właśnie na Netfliksie premierę miał serial "Brokat", którego autorką scenariusza jest Aleksandra Chmielewska. Warnke zadebiutowała w nim mocną sceną, w której całowała się z kobietą. W trzecim odcinku między graną przez nią bohaterką Karmen, a Polą, w którą wciela się 28-letnią Wiktorią Filus dochodzi do odważnego zbliżenia, na którym gwiazda wręcz rozbiera piękną szatynkę. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.