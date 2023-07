Katarzyna Błażejewska-Stuhr: jedzenie powinno być źródłem zdrowia i przyjemności

Nietypowe zabiegi zwyciężczyni "Top Model". Rozpuściła usta, przycięła język, a teraz jeszcze TO! Mamy zdjęcia

Jak jesz - tak się czujesz. Warto się zastanowić

Wiecie, że pomidory są najlepszym źródłem likopenu – przeciwutleniacza zwalczającego w organizmie wolne rodniki, co pomaga zapobiegać nowotworom? A arbuz poza wodą i cukrem (fruktozą), ma w składzie białko, błonnik witaminy A, E i B oraz minerały jak potas, miedź, żelazo, magnez? Albo, że w ciele każdej osoby znajduje się ponad 2 tys. gatunków bakterii?

O tych i o innych ciekawostkach dotyczących naszego żywienia i zdrowia opowiada Katarzyna Błażejewska-Stuhr, spotykając się z zainteresowanymi tematyką na różnych prelekcjach, warsztatach, konferencjach i eventach w całej Polsce. Aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, a porady, diety, przepisy umieszcza także na blogu.

Kasia Błażejewska-Stuhr o żywieniu i zdrowym stylu życia

Kasia z zawodu jest dietetyczką i psychodietetyczką. Wykłada na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz powadzi praktykę lekarską, przyjmując pacjentów zmagających się z różnymi problemami żywieniowymi. To, co robi na co dzień jest jednocześnie jej pasją. Chętnie dzieli się doświadczeniami i wiedzą. Jest autorką i współautorką 13 książek o tematyce żywieniowej, napisała cztery książki o żywieniu dzieci.

„Wyznaję zasadę, że jedzenie powinno być źródłem zdrowia i przyjemności. Chętnie gotuję dla znajomych i najbliższych. Z radością eksperymentuję, najczęściej korzystając z lokalnych i sezonowych produktów".

W proponowanych dietach, jak również w edukacji pacjentów kładzie nacisk na produkty sezonowe, regionalne i – co ważne – naturalne.

Prywatnie Katarzyna jest mamą dwójki synów: Stasia i Tadzika oraz żoną aktora Macieja Stuhra.

