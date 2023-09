Katarzyna Bosacka ostrzega. „Nie dawajcie tego codziennie dzieciom!”

Wielu rodziców próbuje przemycać owoce i warzywa swoim dzieciom. Robią to nie tylko za pomocą zup czy jogurtów, ale też i musów. Jak się okazuje, to nie jest za dobry pomysł. Katarzyna Bosacka postanowiła to wyjaśnić w filmiku. Oto argumenty

dziecko nie poznaje struktury i smaku prawdziwego jedzenia;

nie rozwija się jego układ artykulacyjny oraz układ mowy;

ich jedzenia przyczynia się do powstawania próchnicy;

dzieci spożywają wraz z nimi sporo cukru;

generujemy sporo plastiku.

Katarzyna Bosacka o szkodliwości musów. Rodzice komentują

Jak się można było spodziewać, rodzice zaczęli to komentować. Wielu z nich zgodziło się, że podawanie takich musów codziennie, to nie jest dobry pomysł. Inni za to zauważają, iż wielu rodziców używa takich rzeczy w sytuacjach awaryjnych.

- A nam taka tubka uratowała dzień niejednokrotnie. W miejscu, gdzie brak dostępu do gotowania, do kuchni, do baru... - napisała jedna z internautek.

Inna dodaje, że jako dorosła osoba regularnie sięga po takie tubki na drugie śniadanie.

- A dla dorosłych jako coś „na szybko”, np. podczas pracy itp - to jest dobra opcja? Zdrowa? - zapytał inny internauta.

W takich przypadkach warto jednak patrzeć na składy. Nie każdy produkt ma dużo cukru w musie, a jest też tworzony z odpowiednich materiałów.