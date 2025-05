Andrzej Rosiewicz harował przez 70 lat i wszystko na nic. Potworny smutek, to się nie mieści w głowie

Katarzyna Bosacka: Odejście męża było dla niej szokiem!

W sierpniu 2023 roku media informowały o końcu małżeństwa Katarzyny i Marcina Bosackich. Ta wiadomość była szokiem również dla samej dziennikarki. Zaledwie kilka tygodni wcześniej ukazał się ich wspólny wywiad, w którym opowiadali o swojej miłości.

"Zakochałem się w niej, zanim ją zobaczyłem" - wyznał senator Koalicji Obywatelskiej. Przyznał również, że chciał stworzyć trwały związek, bo w dzieciństwie bardzo przeżył odejście ojca. Katarzyna Bosacka (53 l.) zapewniała z kolei, że mąż jest człowiekiem, który "nigdy jej nie zawiedzie". Krótko po tym mężczyzna spakował walizki i wyprowadził się do innej kobiety. Idąc tym samym w kroki swojego ojca i zostawiając żonę z czwórką dzieci.

Dziennikarka oraz jej dzieci bardzo przeżyły zdradę głowy rodziny. Na szczęście, dziennikarka postanowiła zawalczyć o swoje szczęście i dzisiaj jest już w zupełnie innym miejscu.

Katarzyna Bosacka szykuje się do ślubu?! Wygadał się znajomy

Małżeństwo Bosackich oficjalnie zakończyło się w marcu ubiegłego roku. Wystarczyła jedna rozprawa, która trwała zaledwie pół godziny. Dość szybko do historii przeszedł również związek Marcina Bosackiego. Za to jego była żona układa sobie życie u boku nowego partnera. Bosacka kilka miesięcy temu potwierdziła, że jest w związku.

Niedawno wyznała, że z partnerem o imieniu Tomasz poczynili ważne życiowe kroki - kupili wspólny dom, połączyli swoje rodziny i... czekają na wnuki. Pojawiły się również doniesienia, że zakochani są już po zaręczynach. Na palcu Bosackiej lśni bowiem piękny pierścionek.

Nie wiem. Nie powiem. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam! - odpowiedziała w programie "Świat gwiazd", na pytanie czy jest zaręczona. Następnie schowała rękę poza kadrem.

Reakcja dziennikarki dla wielu jest potwierdzeniem, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. Co więcej, para podobno szykuje się do ślubu, który ma odbyć się już za chwilę! O wszystkim opowiedział ich znajomy, który na łamach portalu Shownews.pl wyznał, że przygotowania do uroczystości trwają pełną parą.

Kasia i Tomek szykują się do ślubu, który odbędzie się w czerwcu. Oboje są bardzo zapracowani. Kasia trochę się denerwuje, że nie zdąży ze wszystkim na czas - powiedział tajemnicy informator.

