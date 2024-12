Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od jakiegoś czasu tworzą piękny i szczęśliwy związek, którym chętnie chwalą się w swoich mediach społecznościowych. Para pokazuje w sieci swoją pracę, a także to, jak wygląda ich życie prywatne. Niedawno pochwalili się też piękną posiadłością w Starej Miłosnej, którą udało im się wykończyć.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski chwalą się domem

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od kilku miesięcy w pocie czoła remontowali piękny dom dziennikarza. Znana para zdecydowała się zatrudnić Jonatana Kilczewskiego, który współpracował z Cichopek przy programie "Operacja aranżacja" emitowanym na kanale TVP Kobieta. Projektant wyjawił wtedy, że zamierza stworzyć dla Kasi i Maćka przytulne gniazdko z nutą elegancji.

Para co jakiś czas chętnie pokazuje, co się u nich dzieje. Niedawno dodali na swoje instagramowe konta rolki, na których zaprezentowali przygotowania do zbliżających się świąt. W najnowszym wpisie dodali jednak zdjęcie, na którym pokazali swoje nowe gniazdko. Zakochani zapozowali w jednym z pomieszczeń ich posiadłości. To pewnie tam będzie salon. Na pierwszym planie widać Katarzynę oraz Macieja, z kolei w tle można dojrzeć kominek oraz okazałe wyjście do ogrodu.

Nasz wymarzony dom. Nareszcie! - napisała w opisie zdjęcia Cichopek.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów gwiazdy. Większość była zachwycona wnętrzem.

Cudnie zawsze urządzanie jest piękne gorzej ze sprzątaniem pierwszym po budowie. Cudnych chwil w nowym miejscu A ja was bardzo uwielbiam!!!! A inni niech sobie piszą co chcą Cudowny kominek - pisali wyraźnie zachwyceni fani pary.

