Katarzyna Cichopek sławę w Polsce zyskała za sprawą serialu "M jak Miłość", ale ostatnimi czasy jest jedną z największych gwiazd telewizji. Razem z Maciejem Kurzajewskim, z którym prywatnie jest w związku, prowadzi w TVP program "Pytanie na śniadanie", a jej każdy krok uważnie śledzą media - za sprawą ostatnich burzliwych wydarzeń w jej życiu. Cichopek ma także wierne grono fanów, które śledzi ją w mediach społecznościowych: na Instagramie i Facebooku. Aktorka nie zapomina o obserwujących, dzieląc się z nimi różnymi zdjęciami i nagraniami. To, co zrobiła teraz, mogło jednak niektórych zaskoczyć. Cichopek pokazała bowiem, że udała się na zabieg! Jej twarz zmieniła się po nim nie do poznania. Ubyło jej co najmniej kilka lat!

Katarzyna Cichopek przeszła zabieg! Co ona zrobiła z twarzą?! Jest nie do poznania

Katarzyna Cichopek zaczęła od pytania skierowanego w stronę swoich fanek. "Która z was boryka się z problemem grawitacji?", zapytała, dając do zrozumienia, że ona także. Na filmiku ponaciągała sobie nawet twarz, żeby pokazać, że wcale nie jest idealna, a skóra "swoje przeszła". W końcu aktorka, przypomnijmy, skończyła 40 lat.

- Możemy zadziałać, żeby pozbyć się chomików. Pozbyć się drugiego podbródka, poprawić owal twarzy, kąt żuchwy, no i wyrównać koloryt skóry - mówiła Kasia Cichopek na wideo na Instagramie. Później zdjęła ubrania, zasłoniła się ręcznikiem, założyła wielkie czarne okulary i opaskę na głowę. - Rzadko korzystam z laseroterapii, ponieważ nie lubię bólu. I nigdy nie mam czasu na rekonwalescencję, a zazwyczaj po laserach twarz jest zaczerwieniona - tłumaczyła Cichopek.

Tym razem aktorka postanowiła się przełamać, by skorzystać z "innowacyjnej metody", którą zachwalała przez następne kilka filmików. Była to oczywiście współpraca z firmą, w której się pojawiła. Cichopek miała wysmarowaną czymś twarz, a pracownik kliniki "strzelał" w nią laserem. Kasia mówiła, wyraźnie zadowolona, że faktycznie nie czuć bólu. Było jak na wakacjach! Fani od razu aż chcieliby zapytać, co ona zrobiła z twarzą, że wygląda tak świetnie?! Zabieg odjął jej co najmniej kilka lat. Efekty zobaczycie na zdjęciu poniżej.

