Katarzyna Dowbor pierwszy raz tak szczerze o Elżbiecie Romanowskiej. Ważne słowa, to może być konieczne!

Zwolnienie Katarzyny Dowbor z "Nasz Nowy Dom" było wielkim szokiem. Fani, gdy tylko się o tym dowiedzieli wyrazili swoje niezadowolenie i zaczęli krytykować decyzję Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego Polsatu. Sytuacji nie poprawiła nawet informacja, że nową prowadzącą programu została lubiana aktorka, Elżbieta Romanowska. Katarzyna Dowbor otworzyła się na temat kulisów rozstania z "Nasz Nowy Dom".

- W Pani głosie słyszę żal, trzeba przyznać, że nie wyglądało to rozstanie, tak jak Pani chciała. Jak wyglądało to spotkanie? Bo z tego co ja wiem, to pojechała Pani do Polsatu omawiać jubileuszowy odcinek. A okazało się, że dostała kwiaty i wypowiedzenie? - zapytała Monika Tumińska-Opara, dziennikarka "Super Expressu".

- To nie jest żal. To jest stwierdzenie faktu. Dostałam SMS, że mam spotkanie z Panem dyrektorem. Nie bardzo wiedziała, w jakiej sprawie, dlatego że planowaliśmy kolejne transze, wiem, że byli sponsorzy, był zakontraktowany przez Polsat. Byłam przekonana, że wszystko idzie swoim rytmem. Nagle dostaje SMS, że mam się stawić tego i tego. Stawiłam się i byłam zaskoczona, nie była to między nami rozmowa tylko nagle zobaczyłam, że tam jest moja producentka, że jest dyrektor firmy, która produkowała ten program i producent z ramienia Polsatu. Oni wszyscy siedzieli nie odzywali się słowem. Nagle usłyszałam: Stacja chce się z Panią pożegnać. To było zaskoczenie, zwłaszcza w takim dużym audytorium, bo jeżeli wchodzę i widzę, że są ludzie, z którymi pracuję, to byłam przekonana, że będziemy rozmawiać, co chcemy zmienić w programie.Ja oczywiście rozumiem, bo program po 10 latach potrzebuje jakiejś zmiany. Nie można robić wszystkiego tak samo. Poza tym wydaje mi się, że przez te 10 lat i tak wiele zmieniliśmy - powiedziała Katarzyna Dowbor w programie "Wieczorny Express".

Gwiazda serialu "Ranczo" nie będzie miała teraz łatwo, gdyż będzie porównywana do Katarzyny Dowbor na każdym kroku. Legendarna dziennikarka ma kilka cennych uwag dla młodszej koleżanki przy prowadzeniu "Naszego Nowego Domu", którymi podzieliła się podzieliła.

- Nie znamy się, ja Pani Elżbiety nigdy nie poznałam. Wiem, że jest aktorką. Wiem, że ma dużo obowiązków, bo zdaje się, że ma jakieś seriale, sztuki teatralne itd. Natomiast z tym programem jest jeden kłopot. Temu programowi się trzeba poświęcić. To jest program, który wymaga nie tylko psychicznego poświęcenia, ale także wymaga dużo czasu, bo są prawie dwie transze rocznie kręcone. To jest koło 20 odcinków, więc trzeba cały czas jeździć po Polsce - wyznała Katarzyna Dowbor.

Cały wywiad Katarzyny Dowbor z Moniką Tumińską-Oparą z "Super Expressu"

