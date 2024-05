Dowbor szczerze o Kurzajewskim. Tak zaczynał

Katarzyna Dowbor to doświadczona dziennikarka telewizyjna. Jej słowa o innych pracownikach szklanego ekranu mają swoją moc. Tym razem była prowadząca "Nasz nowy dom" opowiedziała o doświadczeniach swojej pracy z Maciejem Kurzajewskim, kiedy jako student stawiał swoje pierwsze kroki. Jak się zapowiadał dzisiejszy gwiazdor śniadaniówek?

Aktualnie Maciej Kurzajewski i jego ukochana Katarzyna Cichopek nie pracują już w TVP, ale sporo mówi się o ich transferze do konkurencji. W Polsacie, według medialnych doniesień ta uwielbiana przez widzów para będzie współtworzyła pierwszy w historii tej stacji program śniadaniowy. To niezły moment, aby posłuchać, co Katarzyna Dowbor sądzi o tym nowym pomyśle Miszczaka i co ma do powiedzenia o początkach kariery Kurzajewskiego. Ciekawe, czy będziecie zaskoczeni.

- Mogę im życzyć powodzenia, znam ich i lubię. Maciej Kurzajewski debiutował w moim programie, robił materiały jako młody student w "Apetyt na Zdrowie" - wyznała Dowbor w wywiadzie dla Jastrząb Post. - Pamiętam Maćka jako młodego chłopczyka. Od razu zobaczyłam, że jest to bardzo inteligentny chłopak, który rzeczywiście jest pracowity. Jeździł z nami z programem i robił to z wielkim zaangażowaniem. Mówił piękną polszczyzną, kończył studia, wiedziałam, że jest dobrze wykształcony i wiedziałam, że coś z tego będzie.

Katarzyna Dowbor została też zapytana, czy będzie oglądać nową śniadaniówkę z Cichopek i Kurzajewskim. W końcu to może być można konkurencja dla porannych programów TVP i TVN. - Na pewno oglądanie, ale nie ocenianie osób, które robią podobne rzeczy wpływa na nas pozytywnie. Musimy poprawić pewne rzeczy, albo zobaczyć, co my robimy lepiej, a czego inni nie potrafią, ale nie ocenianie. Ocenianie jest nieeleganckie. Nie lubię wieszać psów na konkurencji, bo to nie jest metoda - podsumowała Dowbor.

