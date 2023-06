Katarzyna Dowbor wchodzi na plac budowy. Wyremotuje kolejny dom

To, co zrobiła Majka Jeżowska może szokować. Nie każda matka zdecydowałaby się na taki krok. Dręczyły ją wyrzuty sumienia!

Katarzyna Dowbor od dziesięciu lat prowadziła "Nasz nowy dom". Jak zdradziła nam w wywiadzie wideo, szykowała się do nagrania nowego sezonu. Kiedy dostała SMS-a z zaproszenie na spotkanie z Edwardem Miszczakiem, była przekonana, że nowy dyrektor Polsatu będzie chciał omówić zmiany, które planuje wdrożyć by odświeżyć program. Niestety tak się nie stało. Katarzyna Dowbor dostał bukiet kwiatów i... wypowiedzenie.

- Dostałam SMS-a, że mam spotkanie z panem dyrektorem. Nie bardzo wiedziała, w jakiej sprawie, dlatego, że planowaliśmy kolejne transze. Byłam przekonana, że wszystko idzie swoim rytmem. Nagle dostaję wiadomość, że mam się stawić tego i tego dnia. Stawiłam się i byłam zaskoczona. Nie była to między nami rozmowa. Zobaczyłam, że tam jest moja producentka, że jest dyrektor firmy, która produkowała ten program i producent z ramienia Polsatu. Oni wszyscy siedzieli i nie odzywali się słowem. Nagle usłyszałam: „Stacja chce się z Panią pożegnać”. To było zaskoczenie, zwłaszcza w takim dużym audytorium, bo jeżeli wchodzę i widzę, że są ludzie, z którymi pracuję, to byłam przekonana, że będziemy rozmawiać, co chcemy zmienić w programie – zdradza pani Katarzyna w rozmowie z Moniką Tumińską-Oparą.

Katarzyna Dowbor wchodzi na plac budowy

Pani Kasia od 2013 r. remontowała domy innym, teraz po zwolnieniu z Polsatu nareszcie ma czas na to by wyremontować własny. Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła jakie zmiany dokona w swoich "czterech ścianach". Dom, w którym obecnie mieszka, jest jej szóstym. Ostatnio gwiazda zabrała do siebie mamę Krystynę (91 l.), której zrobiła piękny pokój. A za moment rusza z odświeżeniem reszty wnętrz.

- Niedawno moja mama się przewróciła, nie mogła już mieszkać sama. Musiałam zdecydować o tym, żeby mamie zrobić pokój, a że miałam dwie tylko sypialnie, trzeba było z dużego pokoju mojej córki zrobić dwa. Cudownie się zachował Artur, już niepracujący w programie budowlaniec. Zadzwoniłam i powiedziałam "Mam problem, muszę mamę zabrać do siebie, potrzebuję zrobić w 5 dni pokój dla mamy. Powiedział "Masz to załatwione" i zrobił. Coś niesamowitego. Pokój jest piękny, a jego ściana jest wykonana z desek - wyznała "Super Expressowi" Dowbor. - Teraz marzę o tym, by jeszcze trochę tego remontu zrobić w pozostałej części domu, m.in. chcę wycyklinować podłogi. Stwierdziłam, że tak kocham remonty, że teraz wreszcie wyremontuje swój dom - śmieje się pani Kasia.

Gwiazda przez dziesięć lat dbała o to, by zmieniać przestrzeń innych. Dlatego doskonale wie, jak zaaranżować swój dom tak, aby był przestronny, ale i funkcjonalny. Jak nam zdradziła, remontu planuje dokonać również w swoim ogrodzie. - Przydadzą mi się nowe alejki - dodaje. Nie mamy wątpliwości, że będzie pięknie.

