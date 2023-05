Katarzyna Figura zagra Magdę Gessler?! Znamy szczegóły filmu o życiu restauratorki!

Magda Gessler miała bujne życia, które jest gotowym scenariusz na film. Po raz pierwszy o takiej produkcji restauratorka myślała już kilka lat temu. Wtedy nie ograniczała się w swoich marzeniach – chciała, by film o jej życiu wyreżyserował sam Pedro Almodóvar (74 l.).

- Poznaliśmy się w Akademii Sztuk Pięknych. On zna moje życie i wie, że to jest życie na jego film. Bo jest ciekawe. To będzie film o mnie. To nie jest nudne – mówiła.

Z planów tej współpracy ostatecznie nic nie wyszło, ale Magda Gessler się nie poddaje i po wydaniu książki autobiograficznej jej kolejnym projektem jest właśnie film.

Magda Gessler kręci film

Jak dowiedział się „Super Express”, od kilku miesięcy Magda Gessler spotyka się z producentami, uczestniczy w pracach nad scenariuszem i chciałaby współreżyserować dzieło. Jej życzeniem jest, by zagrały ją młode, nieznane jeszcze aktorki, którym bardzo chciałaby dać szansę. Magdę z ostatnich lat może jednak zagrać megagwiazda – sama Katarzyna Figura.

Katarzyna Figura zagra Magdę Gessler?

- Magda uważa, że Figura jest tak samo charakterna i temperamentna, ekstrawagancka i barwna. Więc idealnie by się nadawała – mówi nam osoba związana z produkcją filmu.

I trzeba przyznać, że aktorka, gdy przez jakiś czas nosiła mocno nakręcone loki, do złudzenia przypominała restauratorkę. Już widzimy tak wystylizowaną Kasię Figurę, jak w kuchni rzuca garnkami i talerzami.

