Katarzyna Grochola wieczorem trafiła do szpitala, konieczna była pilna operacja. Szelągowska: „Bardzo proszę trzymać kciuki”

Katarzyna Grochola to jedna z najpopularniejszych polskich pisarek, znana z takich bestsellerów jak "Nigdy w życiu!" czy "Ja wam pokażę!", które stały się literackimi hitami i zostały przeniesione na ekran. Jej powieści, pełne ciepła i humoru, poruszają tematy miłości, przyjaźni, trudnych wyborów i poszukiwania szczęścia, a także odzwierciedlają rozterki i marzenia milionów Polek. Grochola zasłynęła jako mistrzyni tworzenia wyrazistych bohaterów, z którymi łatwo się utożsamiać, jednak jej życie prywatne, choć nierzadko równie pełne dramatyzmu, jest także historią niezwykłej odwagi i siły.

Pisarka przeszła ciężką chorobę nowotworową – raka płuc. Diagnoza, którą usłyszała, była dla niej szokiem, ale kobieta szybko postanowiła zawalczyć o życie. Podjęła leczenie, które obejmowało zarówno operację, jak i terapie uzupełniające. Otwarcie mówiła o swojej walce z chorobą, pokazując, że nawet w najtrudniejszych chwilach można odnaleźć siłę i nadzieję. Grochola wielokrotnie podkreślała, jak ważna jest w takich momentach pomoc najbliższych oraz pozytywne nastawienie, które pomaga przetrwać nawet najgorsze chwile. Stała się inspiracją dla innych, którzy mierzą się z podobnymi trudnościami.

W sobotę, 2 listopada do sieci trafiło niepokojące nagranie z wnętrza karetki pogotowia. Pisarka podziękowała lekarzom za szybką interwencję oraz natychmiastową operację. Przerażeni fani dopytywali w mediach społecznościowych o przyczyny hospitalizacji. W końcu głos zabrała córka pisarki - Dorota Szelągowska. Gwiazda TVN wyjaśniła, że jej mama już czuje się dobrze, ale musiała przejść w nocy operację usunięcia wyrostka robaczkowego.

Wyrostek robaczkowy, sytuacja nagła. Najedliśmy się strachu, ale rzeczywiście już wszystko jest super. Rozmawiałam z nią już dzisiaj. Czuje się dobrze, dużo śpi i nie pali. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania dotyczące zdrowia mamy. (...) Bardzo proszę trzymać kciuki za to, żeby ta sytuacja doprowadziła w końcu do jej rzucenia palenia i może jak nas będzie więcej, to w końcu posłucha