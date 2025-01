Katarzyna Skrzynecka to jedna z tych gwiazd, które bardzo chętnie pokazują w swoich mediach społecznościowych pracę oraz życie prywatne. Niedawno aktorka na instagramowym koncie relacjonowała zagraniczne wycieczki, które odbywała w towarzystwie córki i ukochanego męża.

Znana aktorka prócz grania w teatrach, od wielu lat występuje także w serialu "Na dobre i na złe". To właśnie z myślą o swojej postaci postanowiła przejść metamorfozę. Zafarbowała swoje blond włosy. Już nie przypomina dawnej siebie.

Katarzyna Skrzynecka na instagramowe konto dodała fotografię, na której zaprezentowała się w ogniście rudych włosach. Na jaw wyszło, że pasma ufarbowała sama w hotelowym pokoju. W najnowszym wpisie wyjawiła, że to "złocisty cynamon". Dodała jednak, że wraz z nadejściem wiosny planuje powrót do swojego naturalnego koloru włosów.

Między Poznaniem, Krakowem, a Śląskiem... W trasie z teatrem od paru dni... W hotelach, w busie, w rozjazdach... Bez fryzu, włosy zafarbowane na szybko nocą "z pudełeczka", chwilowo "złocisty cynamon" wiosną pewnie wrócę do blondu. Kawka w lobby hotelu i POZDROWIONKA na dobry nowy tydzień. Dobrze, że jest praca. Dziś zagramy w Rudzie Śląskiej "WIECZÓR PANIEŃSKI PLUS" - czytamy we wpisie Katarzyny Skrzyneckiej na instagramowym koncie.