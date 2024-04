Katarzyna Skrzynecka szokuje metamorfozą. Zamieniła się... w Łukasza Golca! Wszystko przez "Twoja twarz brzmi znajomo"

Tak znani żegnają Stanisławę Ryster... "Piękna kobieta, wzór do naśladowania"

Nie ma chyba postaci, której Katarzyna Skrzynecka nie umiałaby odwzorować. W tym sezonie była już Kayah, Hanką Ordonówną, a nawet duetem: Andreą Bocelli i Sarah Brightman. W każdym z tych wydań zachwycała. Czy tak samo będzie i tym razem? Wszystko na to wskazuje. Po fragmencie występu zamieszczonym w mediach społecznościowych, widzowie nie kryją zachwytu nad podobieństwem, nie tylko barwy głosu, ale i wyglądu do góralskiego muzyka. Komentarz zostawił nawet mąż artystki. „Cudowna, zachwycająca, wspaniała” - napisał Marcin Łopucki (49 l.). Po zdjęciach widać, że przemiana w Golca wymagała sporo poświęcenia. Chyba było warto.

Katarzyna Skrzynecka brała udział w pierwszej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie wcielała się m.in. w Tatianę Okupnik, Madonnę, Shakirę i Pink. W finale rywalizowała z Agnieszką Włodarczyk, Mariuszem Totoszko i Arturem Chamskim. Złotą Twoją Twarz przyniosła jej podwójna rola Andrea Bocelli i Sarah Brightman. W kolejnych latach, aż do 2022 roku, była jurorką show.

"Myślę, że nikt z nas się nie wahał, bo jest to przepiękny program, z którym każdy z nas jest związany całym swoim sercem. To jest mnóstwo wspaniałych wspomnień i fantastyczna muzyczna przygoda. Jestem przekonana, że każdy ze zwycięzców poprzednich edycji z radością przyjął wiadomość, że będzie jubileuszowa edycja w tak szczególnie uroczystej formie. Myślę, że między nami nie będzie żadnej rywalizacji, bo towarzyszy nam ogromne wzajemne wsparcie i radości, że znowu się spotykamy" - powiedziała o swoim powrocie do show w "Fakcie".