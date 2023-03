Katarzyna Warnke szczęśliwa w ramionach tajemniczego przystojniaka. Zdjęcia!

Cieplejsze marcowe noce sprzyjają randkowaniu. Ludzie chętniej wychodzą z domów, by celebrować życie. Kasia Warnke i jej nowy przyjaciel także dali się porwać powiewowi nadchodzącej wiosny. Aktorka dawno nie była tak szczęśliwa. Najwyraźniej za sprawą przystojniaka ze zdjęć wiosna znów zagościła w jej sercu. Jednego z weekendowych wieczorów oboje wybrali się do ekskluzywnej restauracji w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Tam spędzili miły, romantyczny wieczór. Długo rozmawiali, patrzyli sobie w oczy, jedli smakołyki. Trwało to do drugiej w nocy. Nawet kiedy wsiedli do taksówki, byli zajęci sobą. Co rusz spoglądali na siebie, przytulali się. Kiedy kurs dobiegł końca, mężczyzna jak na dżentelmena przystało, odprowadził ukochaną do mieszkania. - Kasia i jej nowy znajomy świetnie czują się w swoim towarzystwie. Spędzają ze sobą coraz więcej czasu. Może będzie z tego poważny związek… - zdradza „Super Expressowi” osoba z otoczenia pary.

Piotr Stramowski odpowiedział na krytykę Anny Muchy: Pamiętam, że Ania była zadowolona. Dziwi mnie, że po latach tak skomentowała Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.