Piotr Stramowski zagrał główną rolę w filmie erotycznym "Pokusa". Na galową premierę zabrał swoją nową ukochaną i tym samym przestał się już z nią ukrywać. Piękna Natalia Krakowska nie odstępowała aktora na krok, dawali sobie całusy i na pierwszy rzut oka widać było, jak bardzo są w sobie zakochani.

Piotr Stramowski nie musi ukrywać swojego nowego związku, bo choć jeszcze nie rozwiódł się z Katarzyną Warnke, prawie była żona oficjalnie wsparła jego nową relację.

– W tej chwili Piotr wszedł w nowy związek i powiem tak: jeżeli ktoś chce sprawić mi przyjemność, mówiąc źle o nim czy jego partnerce, to jest odwrotnie, ponieważ to jest moja nowa rodzina. To jest rodzina mojego dziecka – powiedziała w „Dzień dobry TVN”, zaznaczając, że rozstanie nie jest dla niej dramatem.

Jak udało nam się ustalić, Stramowski i Warnke rozstają się w zgodzie i podzielili już zarówno majątek jak i opiekę nad córką Helenką. A tym samym aktor może układać sobie życie na nowo.

Po galowej premierze filmu "Pokusa" w kinie w warszawskich Złotych Tarasach odbywał się bankiet. Jednak Piotr i Natalia zmyli się z niego. Poszli bowiem na kolację na... dworzec centralny. Zajrzeli do tamtejszego McDoland's, zjedli burgery i ruszyli na dalszą część imprezy, która odbywała się już w wynajętej specjalnie dla ekipy filmu restauracji.

Kim jest nowa partnerka Piotra Stramowskiego?

Natalia Krakowska to znana neurobiolog, która prężnie działa w sieci, pomagając ludziom w – jak pisze – "łamaniu schematów systemowych dla pełnego życia i prosperującej marki". Jest gruntownie wykształcona. Studiowała neurokognitywistykę na uniwersytecie SWPS, neuromarketing na Akademii Leona Koźmińskiego oraz biofizykę molekularną na UW. Wcześniej zajmowała się zaś scenografią filmową i wygląda na to, że to właśnie tam poznała Piostra Stramowskiego.

