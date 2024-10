Mało kto zdaje sobie sprawę, że Katarzyna Warnke w młodości wcale nie miała łatwego życia. Jej ojciec zmarł tragicznie w wieku 49 lat w wypadku samochodowym. Jakiś czas temu gwiazda opowiedziała o tym w głośnym wywiadzie dla Żurnalisty.

Mój tata miał wypadek i zginął, mając 49 lat. (...) Dopiero jak umierasz, kończy się twoja historia i jesteś jakimś dziełem. Mój ojciec skończył swoje dzieło. Była rozpacz, ból był rozrywający, ale był też w tym dla mnie jakiś obowiązek zobaczenia, kim był. Ja jestem świadectwem tego, co po nim zostało - mówiła Warnke w rozmowie z Żurnalistą.

Zobacz też: Intymne wyznania Katarzyna Warnke. Takie rzeczy mówi partnerowi w publicznych miejscach

W najnowszym wywiadzie Katarzyna Warnke postanowiła wrócić wspomnieniami do swojej młodości. Gwiazda opowiedziała o relacji z mamą oraz o tym, że kontakt z nią nie zawsze był perfekcyjny. Aktorka dodała, że z ojcem było odwrotnie. Ich łączyła ich wyjątkowa więź.

My z mamą miałyśmy różne napięcia i kłopoty. Oczywiście z tatą miałam relację wzruszającą, głęboką. Myślę, że ta moja strona intelektualna była inspirowana nim. Dostałam od niego ten zestaw cech, czyli to, że umiem pisać, wypowiadać się, że lubię książki. To nas bardzo łączyło. Ostatnio więcej mówię o mamie. Tata nie żyje - powiedziała Warnke w wywiadzie na kanale "Kanapa Knapa".