Co za stroje! Tak Katarzyna Zielińska świętowała 11. rocznicę ślubu

Katarzyna Zielińska, to jedna z niewielu gwiazd, które znalazły prawdziwe szczęście w miłości. Być może sekret udanego małżeństwa gwiazdy "Barw szczęścia" tkwi w tym, że jej ukochany nie ma nic wspólnego z branżą show-biznesu. Podobno poznali się już w przedszkolu, a w dorosłym życiu udało im się stworzyć piękną i trwałą relację. Ślub wzięli 3 sierpnia 2013 roku. „Uwielbiam, kiedy jest przy mnie. Nieskromnie powiem, z wzajemnością… Mówimy sobie „kocham” i „dobrego dnia” zawsze, kiedy się rozstajemy. Nawet, gdy idziemy do pracy. To ważne. Życzcie nam zdrowia i słonecznych dni. Resztę mamy! Siebie! 11. rocznica dzisiaj nam stuknęła! Yeah! Jak to się mówi, szmat czasu i miłości!” – napisała aktorka na Instagramie. Para doczekała się dwóch synów Henryka (9 l.) i Aleksandra (7 l.).

Katarzyna Zielińska - życie zawodowe

W 2002 ukończyła PWST w Krakowie. Podczas studiów występowała na deskach krakowskich teatrów. Występuje w warszawskich teatrach, m.in. w Teatrze Kwadrat, Teatrze Syrena i Teatrze Rampa. Marta i Leopold Kozłowscy zaprosili ją do udziału w spektaklu pieśni żydowskich oraz do nagrania solowych piosenek na płytę Leopold Kozłowski i Przyjaciele. Gościnnie gra w Teatrze Ludowym, występuje m.in. w spektaklach muzycznych i musicalach: Siostry Parry, Minnesota blues z piosenkami Oddziału Zamkniętego, w Berlińskiej rewii kabaretowej i Błysku rekina. Wzięła udział w programie TVP2 "Szansa na sukces". Śpiewu uczyła się pod okiem Elżbiety Zapendowskiej. Zwyciężyła w IV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Estradowej w Warszawie. W 2004 zakwalifikowała się do finałowej dziesiątki XXV Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, gdzie zdobyła Nagrodę Publiczności. W 2007 wzięła udział w drugiej edycji programu Jak oni śpiewają, zajmując 8. miejsce. W 2008 w parze z Filipem Bernadowskim wystąpiła w trzeciej edycji programu "Gwiazdy tańczą na lodzie", w której zajęli 3. miejsce. Wystąpiła w „Urodzinowym strzale” w dychę kabaretu Ani Mru Mru z okazji jego 10–lecia, śpiewając piosenki z Katarzyną Jamróz. Zielińska w latach 2009–2012 była kapitanem jednej z drużyn w programie TVP2 Kocham Cię, Polsko!. W 2010 wystąpiła w konkursie na Serialowy Hit Lata podczas 47. KFPP w Opolu, gdzie wspólnie z innymi aktorami serialu Dom nad rozlewiskiem – Sylwią Juszczak, Antonim Królikowskim i Bartłomiejem Kasprzykowskim, a także z muzykiem Robertem Gawlińskim wykonała utwór „Nie stało się nic”. W 2011 uczestniczyła w trzynastej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Jej partnerem tanecznym był Rafał Maserak. Zajęli 4. miejsce. Tego samego roku zdobyła nagrodę Telekamery 2011 w kategorii Aktorka, a także uzyskała nominację do nagrody Wiktory w kategorii Odkrycie roku. We wrześniu 2012 zasiadła w jury trzeciej edycji programu TVP2 Bitwa na głosy. W 2013 po raz kolejny nagrodzona została Telekamerą, w kategorii Aktorka.

