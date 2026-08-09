Katarzyna Zillmann i Jania Lesnar szalały na weselu. Ekstrawaganckie stylizacje i namiętny taniec!

Katarzyna Zillman i Janja Lesar na ślubie Martyny Kaczmarek. Lesar Włożyła czerwoną suknię z cekinami

Mówi się, że ślub i wesele rządzą się swoimi prawami i goście winni dobierać swe kreacje w sposób przemyślany. Panuje pogląd (a w sumie to nawet tradycja), że olbrzymim nietaktem jest zjawić się w białej, czarnej lub czerwonej sukni. Biały to bowiem kolor zarezerwowany dla panny młodej, która ma być główną gwiazdą dnia, czarny zaś kojarzy się z żałobą, a czerwony nazbyt rzuca się w oczy i tym samym odciąga uwagę od pary młodej. Janja Lesar jak widać nie przejmuje się takimi konwenansami - na ślub influencerki Martyny Kaczmarek wdziała bowiem wściekle czerwoną mini, całą z cekinów.

Jej partnerka Katarzyna Zillman wdziała zaś białą marynarkę z kobaltową broszką, zarzuconą na... gołą klatkę piersiową. Pod spodem miała tylko kremowy kołnierz i rybaczki tego samego koloru. Looku dopełniały białe koronkowe podkolanówki.

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Celebrytka od "trumny na kółkach" znów wzięła ślub. Poprzednio doszło do tragedii

Panna młoda, Martyna Kaczmarek, to popularna i kontrowersyjna influencerka, która działa na rzecz praw kobiet i ruchu ciało pozytywności. Nie wszyscy internauci są jednak zwolennikami sposobów, w jakie szerzy te jak najbardziej słuszne poglądy. Dla gwiazdy sieci jest to drugi ślub. O pierwszym zrobiło się głośno za sprawą tragicznego wypadku, do którego doszło dzień później.

Martyna Kaczmarek nadal silnie działa w sieci. Jesienią 2022 roku wzięła udział w jedenastym sezonie "Top Model". Udział w show TVN-u przyniósł jej jeszcze większy rozgłos, a "pierwsza modelka plus size/curvy" historii programu coraz częściej pojawiała się na show-biznesowych imprezach.

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