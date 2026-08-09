Katarzyna Zillmann i Jania Lesnar szalały na weselu. Ekstrawaganckie stylizacje i namiętny taniec!

Kasia Kowalska
2026-08-09 13:52

Katarzyna Zillman bawiła się w ten weekend na weselu Martyny Kaczmarek - polskiej influencerki i aktywistki, która zasłynęła nie tylko wywołującą wiele kontrowersji działalnością w sieci, ale też występem w "Top Model". Sportsmence towarzyszyła ukochana. Panie podzieliły się nagraniem bardzo namiętnego tańca!

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar na weselu Martyny Kaczmarek. O szczegółach ślubu przeczytasz na SE.
Autor: Katarzyna Zillman/ Facebook

Katarzyna Zillman i Janja Lesar na ślubie Martyny Kaczmarek. Lesar Włożyła czerwoną suknię z cekinami

Mówi się, że ślub i wesele rządzą się swoimi prawami i goście winni dobierać swe kreacje w sposób przemyślany. Panuje pogląd (a w sumie to nawet tradycja), że olbrzymim nietaktem jest zjawić się w białej, czarnej lub czerwonej sukni. Biały to bowiem kolor zarezerwowany dla panny młodej, która ma być główną gwiazdą dnia, czarny zaś kojarzy się z żałobą, a czerwony nazbyt rzuca się w oczy i tym samym odciąga uwagę od pary młodej. Janja Lesar jak widać nie przejmuje się takimi konwenansami - na ślub influencerki Martyny Kaczmarek wdziała bowiem wściekle czerwoną mini, całą z cekinów.

Jej partnerka Katarzyna Zillman wdziała zaś białą marynarkę z kobaltową broszką, zarzuconą na... gołą klatkę piersiową. Pod spodem miała tylko kremowy kołnierz i rybaczki tego samego koloru. Looku dopełniały białe koronkowe podkolanówki.

Czerwona cekinowa mini i marynarka na gołą klatę
Galeria zdjęć 9

Celebrytka od "trumny na kółkach" znów wzięła ślub. Poprzednio doszło do tragedii

Panna młoda, Martyna Kaczmarek, to popularna i kontrowersyjna influencerka, która działa na rzecz praw kobiet i ruchu ciało pozytywności. Nie wszyscy internauci są jednak zwolennikami sposobów, w jakie szerzy te jak najbardziej słuszne poglądy. Dla gwiazdy sieci jest to drugi ślub. O pierwszym zrobiło się głośno za sprawą tragicznego wypadku, do którego doszło dzień później.

Martyna Kaczmarek nadal silnie działa w sieci. Jesienią 2022 roku wzięła udział w jedenastym sezonie "Top Model". Udział w show TVN-u przyniósł jej jeszcze większy rozgłos, a "pierwsza modelka  plus size/curvy" historii programu coraz częściej pojawiała się na show-biznesowych imprezach. 

PRZECZYTAJ TEŻ: Smolasty przerywa milczenie o relacji z Dodą. Słowa muzyka ostatecznie rozwiewają nadzieje fanów

Lesar o zmianach w "TzG". Tak mówi o związku z Zillmann!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA ZILLMANN
JANJA LESAR