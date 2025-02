Według informacji, które pojawiły się w zagranicznych mediach oraz, które przekazuje rzeczniczka lotniska, Kelli Kuester, odrzutowiec Learjet 35A, którym miał podróżować Vince Neil, przyleciał z Austin w Teksasie. Podczas lądowania maszyna wypadła z pasa, a także uderzyła w stojący na płycie lotniska samolot Gulfstream G200 należący do aktora Vince'a Vaughna. Na pokładzie Learjeta przebywały w tym czasie cztery osoby, natomiast w drugim samolocie znajdowała się tylko jedna osoba.

Według informacji zebranych przez zagranicznych dziennikarzy katastrofa mogła być spowodowana awarią podwozia, do której miało dojść podczas lądowania. Prawnik wokalisty Mötley Crue wyjawił, że muzyka nie było na pokładzie samolotu. Jednak, jak podaje portal TMZ, w samolocie znajdowała się jego dziewczyna, która przeżyła wypadek.

O godzinie 14:39 czasu lokalnego samolot Learjet Model 35A należący do Vince'a Neila próbował lądować na lotnisku Scottsdale. Z nieznanych przyczyn samolot zjechał z pasa startowego, co spowodowało zderzenie z inną zaparkowaną maszyną. Na pokładzie odrzutowca pana Neila znajdowało się dwóch pilotów i dwóch pasażerów. Pana Neila nie było w samolocie. Więcej szczegółów dotyczących kolizji nie jest dostępnych, ponieważ jest to wciąż dynamiczna sytuacja i wciąż trwa dochodzenie. Myśli i modlitwy pana Neila są ze wszystkimi zaangażowanymi w zdarzenie i jest on wdzięczny za szybką pierwszą pomoc, udzieloną przez ratowników - można przeczytać we fragmencie oświadczenia wydanym przez prawnika wokalisty Mötley Crue.