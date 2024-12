Piękna wokalistka Kate w objęciach Piotra Mroza

Kate Dąbrowska – artystka z pasją, która łączy muzykę z działalnością społeczną

Tekst piosenki Kate "Bezpowrotnie" opowiada o sile potrzebnej do zamknięcia rozdziałów z przeszłości oraz odwadze, by realizować swoje marzenia. Tytuł utworu nawiązuje do gotowości porzucenia ludzi, rzeczy czy sytuacji, które budziły przywiązanie, aby otworzyć się na nowe możliwości. Artystka przypomina, że czasem, by zyskać, trzeba coś stracić. W teledysku wokalistce towarzyszył znany z serialu "Gliniarze" Piotr Mróz.

Premiera wspierająca ważną sprawę

Prapremiera singla miała miejsce podczas gali charytatywnej fundacji Medora, której celem jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Patronką i twarzą projektu była dziennikarka Joanna Racewicz. Środki zebrane podczas wydarzenia zostały przekazane na rzecz wsparcia kobiet uwikłanych w przemocowe związki.

Działania społeczne i artystyczne

Kate angażuje się w liczne inicjatywy społeczne, łącząc promocję swojej muzyki z pomocą potrzebującym. 7 grudnia zaśpiewa na gali charytatywnej na rzecz osób ubogich, gdzie odbędzie się zbiórka środków na Wigilię dla bezdomnych. Z kolei 11 grudnia spotka się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Garwolinie, której jest absolwentką, na warsztatach zatytułowanych "Z braku rodzi się lepsze, czyli jak spełniać swoje marzenia". Podczas wydarzenia artystka opowie o swojej drodze do sukcesu, pokonywaniu przeszkód i realizacji pasji. W planie jest również projekcja motywacyjnego filmu "Cyrk motyli", prezentacja singla i teledysku oraz inspirujące rozmowy z młodzieżą.

Muzyczna droga Kate

Kate Dąbrowska, znana również jako Kasia Dąbrowska, to wokalistka z imponującym doświadczeniem scenicznym. Swoje umiejętności rozwijała podczas występów z zespołem jazzowo-bluesowym w Teatrze Komedia, a także koncertując z orkiestrami w amfiteatrach. Szlifowała swój talent wokalny pod okiem takich autorytetów jak Kayah, Elżbieta Zapendowska czy Monika Urlik.

Pierwszy raz publiczność miała okazję poznać Kate w 2019 roku, kiedy wystąpiła w programie "Dzień dobry TVN". Wówczas zadebiutowała piosenką "Dalej, dalej", której producentem był Jarosław "Jasiek" Kidawa – znany z współpracy z gwiazdami polskiej sceny muzycznej, takimi jak Kasia Kowalska, Feel czy Małgorzata Ostrowska. Utwór szybko zyskał uznanie, a Kate wystąpiła z nim także podczas Orlen Warsaw Marathon, gdzie zdobyła uznanie jury radiowego konkursu.

Artystka współpracowała również z Markiem Kościkiewiczem, założycielem zespołu De Mono, oraz Łukaszem Lazerem z zespołu Red Lips. Jej wszechstronność muzyczna sprawia, że świetnie odnajduje się zarówno w klimatach jazzowych, bluesowych, jak i popowych.

Nowy etap kariery

Kate, dzięki swojej autentyczności, łączy muzykę z wartościami, które są jej bliskie. Jej najnowszy singiel "Bezpowrotnie" nie tylko porusza słuchaczy, ale również inspiruje do działania i refleksji. To artystka, która udowadnia, że sztuka może zmieniać świat.