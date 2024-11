I wszystko jasne. Piotr Mróz wydał oficjalne oświadczone w sprawie domniemanego romansu z gwiazdą "Rolnik szuka żony"

To dlatego Dominik Arim znalazł się poza podium na Eurowizji Junior. "Zostali nastawieni przeciwko nam". To dlatego Polska przegrała?!

Oficjalny komunikat w sprawie "romansu" Mroza

Piotr Mróz znów musiał się odnieść do doniesień medialnych na swój temat. Niedawno przetoczyła się burza w sprawie jego stosunku do obchodów Halloween. Gwiazdor "Gliniarzy" zapytany o to, jak świętuje, wyjął różaniec i powiedział kilka zdań, z których wysnuto jeden przekaz: że uznaje tę amerykańską zabawę za zło. Później, w rozmowie z "Super Expressem" aktor wyjaśniał, że jak dzieci przyjdą do niego po cukierki, to oczywiście dostaną, ale on osobiście tego święta nie obchodzi. Teraz Piotr Mróz znów musi się tłumaczyć z tego, czy spotyka się z gwiazdą programu "Rolnik szuka żony".

Piotr Mróz szuka miłości

Przystojny gwiazdor "Gliniarzy" w lecie rozstał się ze swoją narzeczoną Agnieszką Wasilewską. Tej parze wróżono szczęście, tym bardziej, że ich zjawiskowe zaręczyny odbyły się w Licheniu. Niestety, nic z tego nie wyszło i aktor, jak nas zapewnił aktualnie jest sam. Czy plotki o romansie z Ewą Kryzą są prawdziwe wyjawił "Super Expressowi", ale to chyba nie wystarczyło, więc na swoim profilu na Instagramie gwiazdor wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Przypomnijmy - Piotr Mróz, zwycięzca 12, edycji "Tańca z Gwiazdami" i Ewa Kryza, gwiazda show "Rolnik szuka żony", spotkali się na imprezie charytatywnej. Ona śpiewała, a on licytował rękawice bokserskie i z tej okazji wystąpili na jednej scenie. Jak się wydało dzięki Janinie z "Sanatorium miłości", para bawiła się także przy jednym stoliku.

Burzliwy związek Mroza

Słuchajcie, chciałbym zdementować pogłoski o swoim kolejnym, już chyba trzecim medialnym związku w tym miesiącu, wykreowanym właśnie przez media. Jedyny intensywny związek, jaki ostatnio przeżywam, bardzo burzliwy, jest właśnie z wami, moje kochane media. Tak, jak już mówiłem to w wielu wywiadach – swoją kolejną partnerkę, jeżeli takowa się pojawi, będę trzymał w ukryciu tak długo, jak tylko będzie to możliwe. Właśnie po to, żeby uniknąć takich spekulacji. I takiego niepotrzebnego szumu. Pozdrawiam was serdecznie.

Jak widać, Piotr Mróz postanowił, że jego związek nie będzie medialny i będzie go utrzymywał w absolutnej tajemnicy. Czy można zatem do końca wierzyć zapewnieniom, że aktualnie nie spotyka się z żadną kobietą i szuka miłości swojego życia? Oczywiście to dopiero na jaw wyjdzie z czasem. Życzymy gwiazdorowi "Gliniarzy", aby znalazł szczęście i nie musiał się z niego nikomu "spowiadać".

Sonda Rolnik szuka żony. Czy związek Ani i Kuby ma przyszłość? Tak Nie Czas pokaże