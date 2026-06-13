Katy Perry zaśpiewała z 10-latkiem na mundialu 2026. Ten występ poruszył kibiców! [WIDEO]

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-13 11:45

Amerykańska ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 przyciągnęła uwagę widzów dzięki występowi Katy Perry. Gwiazda muzyki pop pojawiła się na stadionie w Los Angeles, ale nie na scenie nie stała sama. Towarzyszył jej 10-letni wokalista, który zdobył serca zgromadzonej publiczności. Kim jest ten młody talent?

Katy Perry wystąpiła na mundialu 2026. Zaskakujący gość na scenie

Organizacja Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 to wspólny projekt trzech państw. Jako ostatnie z gospodarzy, zmagania piłkarskie zainaugurowały Stany Zjednoczone. Dzień wcześniej uroczystości otwarcia zorganizowano w Meksyku, a tego samego dnia rywalizacja ruszyła również w Kanadzie. W USA, przed starciem amerykańskiej reprezentacji z Paragwajem, na stadionie pojawiła się Katy Perry z wyjątkowym wykonaniem utworu „Wonder” z płyty „143”. Specjalnie na to wydarzenie przygotowano nową aranżację piosenki, a obok piosenkarki wystąpił 10-letni Tius Luka. Młody artysta olśnił swoim talentem kibiców, a wspólny występ z gwiazdą wzbudził wiele pozytywnych emocji.

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Kim jest Tius Luka? Młody Norweg u boku gwiazdy

Tius Luka to obiecujący wokalista pochodzący z Norwegii. Okazuje się, że jego wspólny występ z amerykańską gwiazdą podczas otwarcia imprezy w Stanach Zjednoczonych nie był dziełem przypadku. Historia ich współpracy sięga kilku lat wstecz, kiedy to 5-letni wówczas chłopiec nagrał w domu swoje pierwsze wokalne wideo. Ten krótki materiał dotarł do Katy Perry i stał się bezpośrednią inspiracją do napisania utworu „Wonder”. To właśnie wokalistka postanowiła zaprosić młodego Norwega do udziału w tak prestiżowym wydarzeniu, jakim jest rozpoczęcie mundialu. Szybko okazało się, że ten pomysł spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.

Gwiazdy na mundialu 2026 w USA. Kto jeszcze wystąpił na SoFi Stadium?

Ceremonia otwarcia w Los Angeles obfitowała w muzyczne wydarzenia, a Katy Perry nie była jedyną artystką, która uświetniła ten wieczór. Na SoFi Stadium zaprezentował się również znany amerykański raper Future. Nie zabrakło międzynarodowych akcentów, o które zadbała Lisa z popularnej formacji Blackpink oraz brazylijska gwiazda Anitta. Ponadto wydarzenie przyciągnęło znane osobistości na trybuny. Wśród widzów kibicujących reprezentacji gospodarzy w meczu przeciwko Paragwajowi można było dostrzec między innymi Justina Biebera z żoną Hailey, a także aktorkę Anyę Taylor-Joy.

Katy Perry i Tius Luka
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