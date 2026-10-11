Kayah w żałobie. Piosenkarka opublikowała poruszający wpis o stracie przyjaciela

Kasia Kowalska
2026-10-11 16:44

Kayah ma za sobą bardzo trudny okres. W ubiegłym roku straciła aż troje bliskich, a teraz dosięgnął ją kolejny cios. Wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych krótki, acz poruszający do głębi wpis.

Piosenkarka Kayah w czerwonym stroju z cekinami i złotym naszyjnikiem. O jej osobistych stratach przeczytasz na SE.
Autor: AKPA

Kayah opowiada o hejcie 

Kayah należy do grona najpopularniejszych polskich wokalistek, a jej hity są żelaznym punktem wielu weselnych list przebojów. Ogromna popularność ma jednak swoją mroczną stronę, ponieważ osoby z pierwszych stron gazet często muszą mierzyć się ze zmasowanym hejtem, który rzadko dotyka zwykłych użytkowników internetu.

Niedawno piosenkarka gościła w podcaście "Kayah zaprasza" emitowanym przez RMF Classic, gdzie opowiedziała o bolesnych doświadczeniach z nienawiścią w sieci. Z jej relacji wynika, jak brutalne i złośliwe wiadomości potrafią wysyłać internauci. Kayah nawiązała również do tak zwanej teorii martwego internetu, wierząc początkowo, że za najbardziej agresywnymi wpisami stoją bezduszne boty, a nie żywi ludzie. Rzeczywistość okazała się jednak o wiele bardziej brutalna.

- Czasami sprawdzam, czy to bot albo troll. Wchodzę na profil i okazuje się, że to prawdziwa osoba. Starsza ode mnie kobieta, która ma swoją historię, zdjęcia. Żywy człowiek. Jak ktoś, kto mnie nie zna, może bez poczucia zażenowania i odpowiedzialności pisać coś takiego? Przecież jestem też matką. To może ranić moje dziecko - powiedziała w podcaście.

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Zmarł ukochany kot Kayah. Gwiazdy wspierają piosenkarkę

To nie koniec bolesnych przejść w życiu wokalistki, która w minionym roku pożegnała oboje rodziców oraz swojego czworonożnego przyjaciela, psa Greyusa. Wtedy pisała o tym, że Bóg obdarzył ją jego obecnością, po czym niespodziewanie go zabrał, ubolewając, że już nigdy go nie ucałuje. Tymczasem 10 października 2026 roku Kayah poinformowała o kolejnej stracie – tym razem odeszła jej ukochana kotka.

- Miłość nie umiera! Żegnaj przyjacielu najkochańszy - napisała krótko Kayah na Instagramie.

Dla wielu miłośników zwierząt ich pupile stają się pełnoprawnymi członkami rodziny, dlatego ogromny smutek wokalistki spotkał się ze zrozumieniem. Fani i znane osobistości pospieszyli ze słowami otuchy, a wśród nich znalazła się Hanna Lis, która w komentarzu zaznaczyła, że im wspanialsze chwile dzieli się ze zwierzętami, tym trudniej się z nimi rozstać, dodając ciepłe słowa wsparcia dla Kayah.

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