Kazik najpierw zrezygnował z mięsa i alkoholu, a teraz taka informacja! Szokujące wyznanie artysty!

Kazik Staszewski to jeden z najpopularniejszych polskich muzyków. Na polskiej scenie muzycznej jest obecny od końca lat 70. W 1982 r. założył zespół Kult, który do dziś jest jednym z ważniejszych zespołów sceny rockowej. Ten rok postanowił zakończyć mocnym akcentem. Jak poinformował w miniony weekend na swoich mediach społecznościowych, zdecydował się bowiem rzucić palenie. Przypomnijmy, że na początku roku Kazik zrezygnował z alkoholu, z kolei w maju tego roku zrezygnował z mięsa. Poznajcie szczegóły tej decyzji!

Kazik rzuca jedną z "trzech trucizn"! "Proszę mi życzyć powodzenia"

Na swoim Instagramie artysta zamieścił film, na którym widzimy go z papierosem. Jak sam mówi, jest to ostatni papieros w jego życiu, bowiem postanowił rozprawić się z tym nałogiem.

- Drodzy moi, to jest ostatni papieros, jaki palę. Ten rok chcę zamknąć likwidacją trzech trucizn w moim życiu. W styczniu był to alkohol, pod koniec albo na początku maja było to mięso, teraz ostatni papieros. Proszę mi życzyć powodzenia w tym pozbawieniu się tej trylogicznej trucizny - mówi na nagraniu.

Nie pozostało nam nic innego, jak pogratulować i życzyć Kazikowi powodzenia i wytrwałości!

