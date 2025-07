Kazik Staszewski pokazał żonę. Jest z nią ponad 40 lat! Rodzina uchroniła go przed "zmenelizowaniem"

Kazik Staszewski żona. Rodzina. Uchroniła go przed "zmenelizowaniem"

Kazik Staszewski, znany też po prostu jako Kazik, wielką karierę muzyczną rozpoczął już na początku lat 80. To wtedy powstała grupa Kult, której do dziś jest liderem. W przeciwieństwie do wielu innych młodych wokalistów, Kazik szybko ustabilizował życie rodzinne. W 1984 roku wziął ślub z Anną Kamińską. Poznał ją w Toruniu, do którego przyjeżdżał jako student i robił ankiety socjologiczne. Relacja, która początkowo była związkiem na odległość, szybko przerodziła się w coś bardzo poważnego. Na dodatek już roku po ślubie Kazik Staszewski został ojcem. Miał wówczas zaledwie 22 lata. Jak sam wspominał w jednym z wywiadów, rodzina uchroniła go przed "zmenelizowaniem".

Pojawił się jakiś zestaw obowiązków, pojawiło się gniazdo, ludzie, którym jestem potrzebny i którzy mi są potrzebni. Mam taką teorię, że gdybym tak wcześnie nie założył rodziny, szybko bym się zmenelizował, bo mam takie tendencje. A tu nie można było, bo był jakiś imperatyw, jakiś obowiązek, który na mnie czekał

- mówił artysta w rozmowie z "Urodą Życia".

Na żonę Kazik Staszewski może liczyć w każdej sytuacji. W drugą stronę oczywiście też do działa. Małżonkowie świata poza sobą nie widzą, choć zdarzają się pomiędzy nimi spięcia.

Nie wyobrażam sobie życia bez Ani. Myśmy się właściwie stali jednym. Z tym że czasami to zszycie aż się szarpie i pęka, to normalna rzecz. Nie wierzę, by ktoś mógł przeżyć 50 lat razem w nieustającej idylli

- stwierdził artysta we wspomnianym wywiadzie. Pani Anna rzadko pojawia się publicznie, ale ostatnio Kazik przygotował niespodziankę dla fanów i pokazał żonę. Na wspólnym zdjęciu małżonkowie z ponad 40-letnim stażem wyglądają czarująco. Efekt psuje tylko tło. Jest nim granica polsko-ukraińska. - A za nami wojna - skwitował muzyk.

