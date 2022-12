Kevin już nie sam w domu! Nowe zdjęcia Culkina z rodziną! Fryzura jego syna powala!

Wszyscy wiedzą, że nie byłoby świąt bez komedii "Kevin sam w domu". To pozycja obowiązkowa w Wigilię! Od lat Polsat dba o to, żeby film był emitowany w święta Bożego Narodzenia. Tego chłopca pozostawionego samego w domu, grał Macaulay Culkin, który szybko stał się najpopularniejszym dziecięcym aktorem na świecie. Kontynuacje tego hitu przez długie lata zapewniały mu sporą rozpoznawalność. Niestety przez to, że szybko zrobił zawrotną karierę, woda sodowa uderzyła mu do głowy i wiele lat później Culkin miał spore problemy z używkami. W mediach pojawiały się jego zdjęcia, na których nie wyglądał najlepiej. W 2017 roku na planie komedii "Changeland" poznał Brendę Song i jego życie zmieniło się na lepsze.

Tak teraz wygląda filmowy Kevin

Culkin w końcu ułożył sobie życie, a w zeszłym roku po raz pierwszy został ojcem. Na świecie pojawił się jego syn Dakota Song Culkin. Na ostatnich zdjęciach ich całej rodziny możemy zobaczyć, że chłopczyk ma dość zaskakującą fryzurę. Ma na głowie irokeza i wygolone boki. Filmowy Kevin jest przekonany, że ich dzieci będą miały oryginalną urodę:

- Zamierzam mieć ładne dzieci. Brenda jest Azjatką, więc będę miał trochę azjatyckie dzieci - powiedział w jednym z podcastów.

Aktor zdradził też, że synek dostał imię po jego tragicznie zmarłej siostrze Dakocie.

W galerii poniżej możecie zobaczyć, jak teraz wygląda filmowy Kevin i jego rodzina: