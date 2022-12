Wigilia to czas spotkań rodzinnych, jednak początek dnia oznacza przygotowania do wigilijnej wieczerzy. Nie przeszkodzi w nich włączenie telewizora, szczególnie gdy usłyszymy wspaniałe kolędowanie. Natomiast najmłodsi członkowie rodziny, którzy mają mniej zadań tego dnia, mogą obejrzeć miły, świąteczny film.

TVP 1 pod znakiem kolędowania

W tym roku TVP 1 postawiło na kolędowanie. Co prawda, do godziny 17.00 są to koncerty z poprzednich lat. Dopiero o godzinie 17.35 rozpocznie się koncert "Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Koncert kolęd z udziałem pary prezydenckiej". Podczas którego wystąpią Marek Piekarczyk czy Pectus. Następnie o 19.30 odbędzie się transmisja pasterki z Watykanu z udziałem papieża Franciszka. Później zobaczymy koncert kolęd z bazyliki we Fromborku.

TVP 2 z niespodzianką dla fanów "M jak miłość"

TVP 2 stawia w wigilię 2022 na rozrywkę. Będziemy mogli zobaczyć o 14.00 świąteczny odcinek "Familiady", czy pół godziny później wigilijne wydanie "Koła fortuny". Jednak największa gratka dla widzów TVP 2 czeka o godzinie 20.00. To wtedy stacja wyemituje specjalny odcinek serialu "M jak miłość", w którym zobaczymy wigilię w Grabinie. Szokiem dla wszystkich będzie powrót Mareczka (Kacper Kuszewski). Dla wielbicieli filmów stacja przygotowała także kilak propozycji: o 21.00 "Świąteczne przeznaczenie", czy o 22.40 "Hotel pod szczęśliwą gwiazdą".

Polsat z Kevinem

Polsat w wigilię 2022 ma kilka propozycji dla najmłodszych. O 8.20 film animowany "Pierwsza gwiazdka", o 10.40 "Świąteczna gorączka". W trakcie dnia widzowie będą mogli śpiewać wspólnie z największymi gwiazdami, oglądając "Kolędowanie z Polsatem", które zostanie wyemitowane o godzinie 16.50. Oczywiście święta nie byłyby świętami, gdyby na antenie Polsatu nie puszczono słynnej komedii "Kevin sam w domu", którą będziemy mogli zobaczyć o 20.00.

TVN i wigilia z Gesslerami

W wigilię 2022 TVN skupi się na bajkach i świątecznych filmach. O godzinie 13.10 zobaczymy "Kung Fu Panda: Święta, święta i PO", o 15.50 "Tarzan: Legenda", o godzinie 20.25 "Listy do M. 2". Natomiast o godzinie 18.00 TVN pokaże ostatni odcinek programu "Święta z Gesslerami", w którym zobaczymy wigilię z uczestnikami show i rodziną Gesslerów.

