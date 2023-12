Kiedy emisja świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony" 2023? Premiera i powtórki

Świąteczne odcinki specjalne popularnych programów TVP cieszą się dużą oglądalnością wśród telewidzów. "Rolnik szuka żony" co roku ma swoją świąteczną edycję, podczas której Marta Manowska spotyka się uczestnikami nie tylko ostatniej edycji miłosnego show, ale także wcześniejszych. W pierwszych edycjach bohaterowie formatu spotykali się w studio, przy jednym stole, aleby śpiewać kolędy i rozmawiać o tym, co w ich życiu się zmieniało. Sytuacje te zmieniła pandemia. Lockdown wymusił stworzenie nowej formuły świątecznych spotkań, która świetnie się przyjęła. Teraz to nie rolnicy przyjeżdżają do programu, a produkcja odwiedza ich w domach. Kogo Marta Manowska odwiedzi z kameami w tym roku?

Świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony". Kiedy, gdzie, o której? Premiera i powtórki

Już dziś wiadomo, że w świątecznym odcinku specjalnym widzowie spotkają się z Małgorzatą i Pawłem Borysewiczami, Martą Paszkin i Pawłem Bodziannym oraz Joanną i Kamilem Osypowiczami. Gospodyni zajrzy także do uczestników 10. edycji programu, Ani i Jakuba, którzy zdecydowali się pokazać swoje pierwsze wspólne święta widzom. Produkcja zapowiada, że program ma być wyjątkowo długi i zaskakujący. Premiera będzie miała miejsce w Jedynce, w Boże Narodzenie, o 2020. Powtórki zaplanowane są na drugi dzień świąt, w jedynce o 18.25, w TVP Kobieta o 7.05, a w TVP Rozrywka o 23.10.

