Kim jest Maciej Buzała? Szok, z kim wcześniej spotykał się nowy chłopak Grzeszczak. Nie do wiary

Sylwia Grzeszczak i Maciej Buzała tworzą nową parę w polskim show-biznesie. Tak przynajmniej twierdzi Pudelek, bo sami zainteresowani jeszcze nie potwierdzili swojego związku. Wysyłają sobie jednak serduszka w mediach społecznościowych, lajkują i komentują zdjęcia. Wygląda na to, że piosenkarka znalazła ukojenie w ramionach przystojnego biznesmena i sportowca, po rozstaniu z Liberem, z którym była przez wiele lat i doczekała się z muzykiem nawet córki.

Nowy chłopak Sylwi Grzeszczak, wcześniej związany był z Karwan oraz Lipińską

Co ciekawe, 34-letni Maciej Buzała powinien być przyzwyczajony do medialnego zainteresowania, ponieważ w przeszłości również spotykał się ze znanymi kobietami. Tworzył parę między innymi ze znaną wokalistką Anną Karwan oraz z kontrowersyjną autorką serii "365 dni". Z tą ostatnią zaliczył nawet debiut na planie w roli aktora, co niektóre media wzięły za ogłoszenie związku małżeńskiego, ponieważ para wystąpiła przebrana w suknię ślubną oraz weselny garnitur. "Ślub" odbył się jednak tylko w ramach filmowej aranżacji, a nie "naprawdę".

Sylwia Grzeszczak do tej pory należała raczej do grona gwiazd, które pilnują swojej prywatności i nie opowiadają o niej w mediach, ale być może za namową nowego partnera to się zmieni. Wiele osób zastanawia się również, kim właściwie jest Maciej Buzała, jeśli chodzi o sferę zawodową? Poznajcie szczegóły.

Kim jest Maciej Buzała? Sportowiec, biznesmen, człowiek orkiestra

Maciej Buzała, rzekomy nowy partner Sylwii Grzeszczak, to prawdziwy człowiek-orkiestra, wszechstronnie uzdolniony. Jak ujawnia Pudelek, przez kilka lat prowadził w swojej rodzinnej miejscowości firmę wyspecjalizowaną w montażu i naprawie klimatyzacji i pomp ciepła. Na początku 2024 r. założył natomiast przedsiębiorstwo o podobnym profilu działalności skupiającej się wokół sprzedaży hurtowej i serwisu urządzeń grzewczych, jak również sprzętu AGD.

Od jedenastu lat prowadzi też salon barberski działający na terenie Inowrocławia. Maciej Buzała nie kryje także swojego zamiłowania do sportu. Uprawia kitesurfing, skończył kurs nurka technicznego, posiada patent sternika morskiego oraz licencję pilota. Licznymi sportowymi imprezami, w tym między innymi tymi związanymi z triathlonem, dzieli się w mediach społecznościowych. Wspomniane aktywności sprzyjają jego kondycji, bo Buzała jest w świetnej formie, czym również nie omieszka się chwalić w sieci.

Wygląda na to, że Sylwia Grzeszczak nie będzie się nudzić u boku nowego partnera. Czy para potwierdzi oficjalnie związek, skoro i tak huczą o nim media? Czas pokaże. W "Super Expressie" będziemy się temu przyglądać.

