Sylwia Grzeszczak znów zakochana! Media huczą o jej nowym związku. To znany mężczyzna

Sylwia Grzeszczak i Liber tworzyli jedną z mocniejszych par w polskim show-biznesie, a tak przynajmniej wydawało się ich fanom. Niestety, w połowie 2023 roku zakochani ogłosili rozstanie, publikując oświadczenie w mediach społecznościowych. Pozostają jednak w stosunkowo dobrych kontaktach, w końcu stworzyli razem mnóstwo muzycznych hitów i są rodzicami córeczki, która jest owocem ich miłości. - Przyjaźnimy się i szanujemy, nadal pomagamy sobie w pracy i wychodzimy wspólnie na scenę - zapewniali Grzeszczak i Liber. I choć piosenkarka przez jakiś czas pozostawała singielką, to ten okres nie trwał zbyt długo. Według portalu Pudelek, artystka znowu się zakochała. Jej wybrankiem ma być podobno Maciej Buzała. Mężczyzna może być przyzwyczajony do zainteresowania przez kolorową prasę, ponieważ w przeszłości także umawiał się ze znanymi w show-biznesie kobietami, takimi jak chociażby Anna Karwan. To nie wszystko, co ujawniono. Szczegóły poniżej.

Sylwia Grzeszczak i Maciej Buzała razem? "Spotykają się od niespełna pół roku"

Pudelek donosi, że Grzeszczak i Buzała spotykają się od niecałego pół roku, lecz na razie wolą zachować swój związek w tajemnicy. Nie powstrzymuje ich to jednak od wspólnego "lajkowania" i komentowania swoich zdjęć w mediach społecznościowych, co zauważy każde wprawne oko. Pod jednym ze zdjęć Buzały, Grzeszczak zamieściła nawet serduszko.

- Pojawiają się w tych samych miejscach, ale nie oznaczają się nawzajem. Sylwia odnalazła u jego boku szczęście po rozstaniu z Liberem - podaje Pudelek. - Przed publikacją artykułu próbowaliśmy się skontaktować zarówno z Sylwią Grzeszczak, jak i z Maciejem Buzałą, jednak nie odpowiedzieli na nasze wiadomości - czytamy.

Cóż, skoro teraz informacja się wydała, to być może wkrótce będziemy mogli zobaczyć Grzeszczak i Buzałę razem w miejscu publicznym. Zapewne jest to kwestią czasu, choć warto dodać, że piosenkarka zawsze strzegła swojej prywatności i bardzo rzadko opowiadała o sprawach intymnych w mediach. Czy to się zmieni? Czas pokaże.

