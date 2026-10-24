Kim jest Jola, mama Krysi z "Matek Pingwinów"? Monika Frajczyk przeszła metamorfozę

Monika Frajczyk w "Matkach Pingwinów"

Jola w "Matkach Pingwinów" przyjeżdża do Warszawy z mężem i córką z niewielkiej miejscowości. Rodzina zatrzymuje się u siostry kobiety, a jej mąż zaczyna pracować jako taksówkarz. Życie w stolicy oznacza dla nich sporo zmian, a kobieta robi wszystko, by zapewnić swojej jedynej córce jak najlepsze warunki rozwoju. Jola z czasem dostaje pracę nauczycielki muzyki w szkole Biegun Szczęścia. Świetnie śpiewa i gra na gitarze.

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Za kulisami serialu nie brakowało jednak trudnych momentów. Monika Frajczyk opowiedziała o nich w mediach społecznościowych. Jak zdradziła, praca nad "Matkami Pingwinów" zbiegła się w czasie z realizacją "Lalki", a ona sama zmagała się wówczas z problemami zdrowotnymi. Aktorka podkreśliła, jak wiele znaczyło dla niej wsparcie ze strony osób, z którymi pracowała.

Tylko garstka osób wie jakim rzutem na taśmę było zrealizowanie pomysłu na Jolę. Kręciliśmy "Pingwiny" równolegle z "Lalką", ja walczyłam w tamtym czasie o zdrowie i te dwie produkcje dały dowód tego, że w zawodzie są ludzkie osoby, które mogą pomóc kiedy tego potrzebujesz. A o tym też jest nasz serial

- napisała Monika Frajczyk na Instagramie.

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Kim jest Monika Frajczyk?

Monika Frajczyk urodziła się w 1990 roku w Bielsku-Białej. Dyplom aktorski zdobyła w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Choć szersza publiczność może kojarzyć ją z serialowych i filmowych ról, Monika Frajczyk od lat jest związana przede wszystkim z teatrem. Zadebiutowała na scenie Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie w spektaklu "Skowyt" w reżyserii Macieja Podstawnego. Już podczas studiów zwróciła na siebie uwagę jurorów 33. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, gdzie otrzymała wyróżnienie za rolę Marusi w przedstawieniu "Niech żyje wojna!!!" w reżyserii Moniki Strzępki.

W 2015 roku rozpoczęła współpracę z Narodowym Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Wcieliła się tam między innymi w Petrę w "Wrogu ludu" w reżyserii Jana Klaty. Za tę rolę otrzymała wyróżnienie aktorskie podczas 55. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych - Festiwalu Nowego Teatru w 2016 roku. Rok później zagrała Pannę Młodą w "Weselu".

Jedną z ważniejszych kreacji w jej dorobku była również rola Yogi Śmiechu/Songhoy w spektaklu "Triumf woli" w reżyserii Moniki Strzępki. Otrzymała za nią nagrodę dla najlepszej aktorki podczas 38. Warszawskich Spotkań Teatralnych.

Nagrody i role Moniki Frajczyk

W 2018 roku aktorka otrzymała nagrodę "Talent Trójki", a rok później była nominowana do Paszportów "POLITYKI" w kategorii teatr. Doceniono ją także za rolę położnej Ewy w "Cząstkach kobiety" w reżyserii Kornéla Mundruczó. Za tę kreację otrzymała Nagrodę Specjalną im. Ignacego Lewandowskiego.

Monika Frajczyk występowała również w TR Warszawa. Na scenie można ją było oglądać między innymi w spektaklach "Woyzeck", "Strach", "Rodzina" i "Czarodziejska góra". W jej filmografii znajduje się także "Dobry chłopiec" z 2025 roku w reżyserii Jana Komasy.

Rola Joli w "Matkach Pingwinów" to kolejna odsłona aktorskiego dorobku Moniki Frajczyk. Na potrzeby tej produkcji gwiazda przeszła metamorfozę i zaprezentowała się w zupełnie innej fryzurze.

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