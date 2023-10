Michał Rachoń poprowadził debatę wyborczą TVP. Rusin i Woźniak-Starak nie zostawiły na nim suchej nitki

Małgorzata Kożuchowska wyprawiła synkowi 9. urodziny! Wesele przy tym to pikuś

Dotychczas debaty w TVP prowadził Michał Adamczyk, jednak po doniesieniach medialnych na temat jego rzekomej niezbyt chlubnej przeszłości, władze TVP zadecydowały o zmianie gospodarza. Przedwyborczą debatę wraz z Anną Bogusiewicz-Grochowską poprowadził Michał Rachoń - dziennikarz znany z anteny TVP Info, słynący z kontrowersyjnych wypowiedzi i niekonwencjonalnych akcji - jak przebranie się za penisa podczas wizyty Władimira Putina w Polsce, wcześniej lokalny działacz Prawa i Sprawiedliwości w Sopocie.

Kariera Michała Rachonia

Michał Rachoń jest gospodarzem programów publicystycznych emitowanych w TVP Info - "Minęła dwudziesta", "Woronicza 17", "#Jedziemy" oraz porannego pasma stacji. Jest tez współautorem kontrowersyjnego filmu "Reset", w którym próbuje udowodnić powiązania Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Z TVP związany jest od 2016 r. Wcześniej pracował w TV Republika. Publikował w Gazecie Polskiej i tygodniku "Nowe państwo". Z wykształcenia jest politologiem. Działał w lokalnych strukturach PiS, był rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kinga Rusin i Agnieszka Woźniak-Starak ostro o Michale Rachoniu

Poprowadzenie przedwyborczej debaty w TVP było dla dziennikarzy okazją do pokazania się szerokiej publiczności. O ile Anna Bogusiewicz-Grochowską budziła głównie zaciekawienie, to Rachoniowi wielu internautów zarzucało wyraźną stronniczość. Na temat sposobu prowadzenia debaty wypowiedziały się też celebrytki i dziennikarki - Agnieszka Woźniak-Starak i Kinga Rusin. Ta pierwsza opublikowała na InstaStories mema, w którym kpiła ze sposobu prowadzenia debaty. Z kolei Rusin zarzuciła Rachoniowi zadawanie pytań, które były tak długie, że zajmowały więcej czasu niż biorący udział w debacie politycy mieli go na odpowiedzi.