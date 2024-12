Kim jest Sonia Maselik? Co wiadomo o wokalistce, która zachwyca swoim głosem i wystąpi podczas Sylwestra z Dwójką?

To nie koniec leczenia

Sonia Maselik – wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów

Sonia Maselik to wyjątkowa artystka, której nazwisko staje się coraz bardziej rozpoznawalne w polskiej branży muzycznej. Znana jest z przebojów radiowych, takich jak "Daj żyć" czy "Nie mów nic nikomu". Co ważne, wokalistka była wielokrotnie nagradzana za swoje osiągnięcia muzyczne.

Kim jest Sonia Maselik?

Sonia Maselik to wokalistka popowa, kompozytorka i autorka tekstów, która rozpoczęła swoją karierę w wieku 17 lat. Jej pierwsze piosenki powstały w 2009 roku, a już w 2011 roku wydała debiutancki singiel "To nic". Artystka od tego czasu rozwija swoją karierę, zdobywając uznanie w radiu, telewizji oraz na scenie.

Sonia Maselik ma 31 lat i szanse na wielką karierę.

Sonia Maselik – kariera i największe sukcesy

Sonia Maselik zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Oto jej najważniejsze osiągnięcia:

Laureatka konkursu "Twoje 5 minut" organizowanego przez jedną z największych stacji radiowych w Polsce.

Nagroda za najlepszą muzykę na koncercie "Premiery" w Opolu 2022 za utwór "Tylko Tu".

Finalistka programu "Szansa na sukces".

Sonia Maselik regularnie pojawia się w telewizji. Można ją było oglądać w takich programach jak: "Mam Talent", "Must Be The Music", "Dzień Dobry TVN" i "Pytanie na Śniadanie".

Sonia Maselik – hity i współpraca z innych artystami

Największy rozgłos przyniósł jej utwór "Nie mów nic nikomu", który podbił listy przebojów i był chętnie grany m.in. w Radiu ESKA. Kolejnymi hitami były piosenki "Do przodu" oraz "Tylko Tu". Sonia współpracowała z takimi artystami jak:

Natalia Kukulska

Mietek Szcześniak

TMK aka Piekielny

Rover

Vixen

Donguralesko

Jej występy przed Sylwią Grzeszczak czy na festiwalach potwierdzają, że jest jedną z najbardziej utalentowanych artystek na polskiej scenie muzycznej.

Artystka czerpie inspiracje z wielu gatunków muzycznych. Uwielbia muzykę lat 80., rock’n’roll, blues, a także polski hip-hop. Jej wyjątkowy styl łączy elementy popu, rocka i alternatywy, co nadaje jej twórczości niepowtarzalny charakter.

Sonia Maselik – Instagram i social media

Sonia aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na Instagramie, pod nazwą @sonia_maselik, dzieli się swoją twórczością oraz kulisami życia artystycznego. Jeśli chcesz być na bieżąco z jej nowymi utworami, trasami koncertowymi i życiem codziennym, koniecznie zaobserwuj jej profil!

Sonia Maselik to artystka, która z każdym rokiem zdobywa coraz większe uznanie na polskiej scenie muzycznej. Nic więc dziwnego, że została ona jedną z gwiazd Sylwestra z Dwójką, nad którym patronat medialny objął "Super Express". Już 31 grudnia pojawi się ona na scenie na Stadionie Śląskim. Nie możecie tego przegapić.

