Kim jest ukochana Jakuba Rzeźniczaka? Nie uwierzycie, czym się zajmowała zanim została jego żoną!

28 listopada 2022 roku Paulina Nowicka została żoną Jakuba Rzeźniczaka. Ceremonia ślubna odbyła się na Florydzie. Choć niedawno media spekulowały o ich kryzysie, to piłkarz zdementował te doniesienia. Kilka dni temu w życiu małżeństwa doszło do wielkich zmian! Paulina i Jakub Rzeźniczakowie bowiem powitali na świecie pierwsze wspólne dziecko. Oczywiście wydarzenie zostało odnotowane w mediach społecznościowych. Ich pociecha ma na imię Antonina. Choć żona piłkarza chętnie pokazuje się z nim na ściankach i na wspólnych zdjęciach na Instagramie, to mało wiadomo o jej wykształceniu! A te jest naprawdę pokaźne! Zobaczcie sami!

Kim jest Paulina Rzeźniczak? Żona piłkarza ma pokaźne CV!\

Paulina Rzeźniczak jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie studiowała resocjalizację i tam też obroniła tytuł magistra.Gdyby tego było mało, próbowała również swoich sił w modelingu. W 2016 roku brała udział w konkursie Wielkopolska Miss 2016. Dodatkowo, przez wiele lat była zatrudniona jako specjalistka ds. komunikacji w Stali Rzeszów. Współpraca z klubem zakończyła się w 2021 roku.

- Przyjeżdżając do Rzeszowa, nie spodziewałam się, że Stal Rzeszów wniesie tak dużo do mojego życia. Rozwinęłam i nauczyłam się tu bardzo dużo przez te lata. Siłą tego Klubu są ludzie, którzy go tworzą - pisała na "Twitterze" swego czasu, Paulina Rzeźniczak.

