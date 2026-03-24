Kim jest wokalistka Black Eyed Peas, z którą wystąpią w Polsce? To gwiazda "The Voice"

Od "The Voice" do światowej kariery

J. Rey Soul, a właściwie Jessica Reynoso, ma 28 lat i pochodzi z filipińskiej prowincji Laguna. Szerokiej publiczności dała się poznać jako uczestniczka programu "The Voice of the Philippines". To właśnie tam zwróciła uwagę apl.de.ap, członka Black Eyed Peas.

Jak sama wspomina, to był moment przełomowy. Artysta nie tylko dostrzegł jej talent, ale też pomógł jej zrobić kolejny krok - przedstawił ją will.i.am. To spotkanie zmieniło wszystko. Z dnia na dzień młoda wokalistka trafiła z lokalnej sceny na największe światowe areny.

Następczyni Fergie w Black Eyed Peas

W wieku zaledwie 20 lat J. Rey Soul stanęła przed ogromnym wyzwaniem - zajęła miejsce Fergie, jednej z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek popu. Zamiast jednak kopiować poprzedniczkę, postawiła na autentyczność i własny styl. Co więcej, sama Fergie miała ją wesprzeć ciepłą wiadomością, co dodało jej pewności siebie.

Dla J. Rey Soul występu u boku Black Eyed Peas to nie tylko praca, ale też relacje. Podkreśla, że prawdziwa więź rodziła się poza sceną - podczas wspólnych podróży, kolacji czy zwiedzania miast. To właśnie te momenty sprawiły, że poczuła się częścią zespołu, a nie tylko jego nową twarzą.

Występ przed Beyoncé i światowe sukcesy

Jednym z najbardziej emocjonalnych momentów w jej karierze był występ przed Beyoncé, którą od lat podziwia. Na koncie ma też konkretne sukcesy. Utwór "Mamacita" nagrany wspólnie z Black Eyed Peas i Ozuną, zdobył setki milionów odtworzeń w serwisach streamingowych i stał się globalnym hitem.

Zespół, z J. Rey Soul w składzie, koncertował w ponad 40 krajach na całym świecie, a niebawem pojawi się w Polsce.

Wielkie show w Polsce. Black Eyed Peas gwiazdą Warsaw Music Festival

Już w czerwcu 2026 roku polscy fani będą mogli zobaczyć Black Eyed Peas na żywo podczas pierwszej edycji Warsaw Music Festival. Wydarzenie odbędzie się na Stadionie Miejskim Legii Warszawa w dniach: 13, 17 oraz 20 czerwca. Organizatorzy zapowiadają spektakularne widowisko łączące różne gatunki muzyczne i pokolenia słuchaczy.

Jednym z najważniejszych momentów festiwalu będzie koncert Black Eyed Peas zaplanowany na 17 czerwca. Zespół zaprezentuje swoje największe hity oraz specjalne show przygotowane na tę okazję - to właśnie wtedy na scenie zobaczymy także J. Rey Soul.

W programie znalazły się trzy duże wydarzenia: elektroniczne "Arbat pres. Upperground" (13 czerwca), koncertowa odsłona "Feel the Beat" z udziałem Black Eyed Peas oraz finałowa odsłona spod szyldu "A State of Trance" (20 czerwca). Na scenie pojawią się m.in. ARTBAT, Armin van Buuren czy John Summit.

Za organizację wydarzenia odpowiada TME Entertainment, agencja z ponad 20-letnim doświadczeniem. Wszystko wskazuje na to, że Warsaw Music Festival ma szansę stać się jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce - i doskonałą okazją, by zobaczyć światowe gwiazdy na jednej scenie.

