Kinga Rusin to dziennikarka, a prywatnie - zapalona miłośniczka podróży. W ostatnich miesiącach chętnie pokazywała ujęcia z kolejnych wojaży: wybrała się między innymi do Wenecji, Katalonii, Indonezji, a także do Afryki. Od sierpnia 2020 roku, kiedy to zniknęła z TVN-u, dziennikarka raczej rzadko bywa w Polsce. W grudniu 2022 roku poinformowała fanów, że wraz z ukochanym, Markiem Kujawą, robią sobie przerwę od kolejnych wyjazdów. Dziennikarka wróciła do Polski, gdzie pojawiła się na pogrzebie twórcy TVN, Mariusza Waltera.

Podróżnicza dusza Kingi Rusin sprawiła, że po krótkiej przerwie dziennikarka i jej ukochany wyruszyli w świat, by szukać kolejnych wrażeń. Tym razem zatrzymali się w Kostaryce, gdzie pomieszkiwali już na początku 2022 roku.

Kinga Rusin topless w basenie w Kostaryce. Przyćmiła egzotyczne widoki

Na instagramowym profilu Kingi Rusin pojawiły się jej zmysłowe zdjęcia z basenu. Dziennikarka zapozowała bez stanika - miała na sobie kapelusz oraz okulary przeciwsłoneczne. Choć kostarykańskie widoki robią wrażenie, to trudno oderwać wzrok od szczęśliwej Rusin!

"Domek. Stęskniliśmy się! Ps. Pierwszy post stąd, chociaż przyjechaliśmy tu już kilka dni temu. Tak się zachłysnęliśmy miejscem, widokami, gigantycznymi plażami i surfingiem, że telefony poszły w odstawkę" - napisała, tłumacząc przyczyny chwilowej nieobecności na Instagramie.

Zobaczcie zdjęcia Kingi Rusin z basenu w naszej galerii. Zgadzacie się z opinią fanów, że "tak powinno wyglądać życie"?