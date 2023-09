Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski zaręczeni. Co ze ślubem?

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski cały czas żyją w związku nieformalnym, mimo że biznesmen już dawno oświadczył się aktorce znanej m.in. z serialu "Złotopolscy". Co z tego, skoro o ich ślubie na razie nic nie wiadomo. Z tego powodu ma nawet dochodzić do spięć między narzeczonymi. - To jest drażliwy temat, za który Oskar jest na mnie bardzo obrażony. Obiecałam, że zorganizuje ślub już w zeszłym roku, ale nic nie zorganizowałam - przyznała bez ogródek Klaudia Halejcio w rozmowie z Jastrząb Post. - Ja jestem taką osobą, która kocha piękne przyjęcia, jestem estetką, chciałabym, żeby to było wyjątkowe, że aż nie umiem się za to zabrać, bo to mnie stresuje - tłumaczyła nietypowo. W końcu jednak do ślubu chyba kiedyś dojdzie. To jednak nie jest jedyne zmartwienie aktorki. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski muszą się mierzyć z dziwnej treści plotkami na swój temat. Aż dziw bierze, jakie głupoty ludzie gadają!

Klaudia Halejcio bez ściemy o pieniądzach narzeczonego Oskara Wojciechowskiego

Rozpowszechniane były "informacje" o tym, że Oskar Wojciechowski pochodzi z bardzo zamożnej rodziny i dlatego ma tyle pieniędzy. Aktorka w rozmowie z Pomponikiem odniosła się do tych "rewelacji" i bez ściemy wyjawiła, jak to jest w rzeczywistości. - To jest bardzo ciekawe. Nam się to bardzo podoba, bo chcielibyśmy być z takich rodzin - wyznała z przekąsem Klaudia Halejcio. - Oskar to jest chłopak, który przyjechał ze wsi. Trzy domy, pola kukurydzy... Do wszystkiego doszedł sam. Dziś bardzo pomaga swoim rodzicom - dodała była gwiazda serialu "Złotopolscy", która jest dumna ze swojego narzeczonego.

