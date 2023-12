Wpadka Valentyna przy zaręczynach z Klaudią z "Rolnik szuka żony". Nie trafił z pierścionkiem

Pogrzeb Krzysztofa Respondka. Niebywałe, co stało się w kościele! Ludzie zastygli w bezruchu

Klaudia i Vlentyn z "Rolnik szuka żony" 9 zaręczyli się. O tym ważnym kroku w ich relacji opowiedzieli w świątecznym odcinku programu. Walentyn przyznał, że wszystko zaplanował wcześniej, aby miło zaskoczyć swoją wybrankę. Były kwiaty i świece. Niespodzianka się udała, choć Klaudia przyznała po tym, że niecodzienne zachowanie mężczyzny trochę ją zastanawiało. Teraz, gdy emocje już opadły pochwaliła się ponownie pierścionkiem podczas sesji Q&A i wyznała, że klejnocik nie do końca jej odpowiadał. Udało się to jednak dość łatwo naprawić.

Valentyn nie trafił z rozmiarem pierścionka zaręczynowego. Klaudia nie zastanawiała się długo

Po emisji odcinka Klaudia dostała sporo pytań od ciekawskich fanów. jeden z nich zapytał wprost, czy pierścionek jej pasował. Okazało się, że nie do końca. Walentyn był najwyraźniej zbyt ostrożny i wybrał nieco za duży obwód ozdoby. Rolniczka szybko dała pierścionek do zmniejszenia, teraz leży na jej szczupłym palcu, jak ulał. "Trzeba było troszkę zmniejszyć, a teraz idealny" odpowiedziała rolniczka i pokazała zbliżenie dłoni. Internauci pytali także o to, kiedy zakochani planują ślub. Tu rolniczka nie wyjawiła planów, odpowiedziała tylko, że wszystko w swoim czasie.

